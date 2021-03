On ne sait pas encore grand-chose sur le Google Pixel 5a. Les rapports suggèrent que le Pixel 5a peut comporter un écran Full HD + OLED de 6,2 pouces et un corps en plastique pour garder les choses légères, minces et compactes. Il peut comporter une configuration à double caméra à l’arrière, que la société ne manquera pas de pimenter avec ses algorithmes de photographie informatique acclamés par la critique. On ne sait pas grand-chose à ce sujet pour le moment, mais compte tenu des caractéristiques précédentes, le Pixel 5a peut fonctionner sur un processeur de la série Qualcomm Snapdragon 7 de nouvelle génération.

Le Pixel 5a n’a pas connu de fuites importantes comme le font les smartphones à l’approche de leurs lancements officiels, mais les informations ont commencé à affluer progressivement. Un nouveau rapport affirme que le smartphone Google Pixel 5a, qui serait actuellement en cours de test et de certification, a été autorisé et certifié par le Bureau of Indian Standards (BIS). La certification BIS a répertorié le smartphone avec sa nomenclature de nom de code, en le désignant comme « G Logo GR0M2 » – ce qui, selon les passionnés et les observateurs, correspond au prochain téléphone Pixel. La liste a suggéré que le Pixel 5a est maintenant proche de son lancement commercial officiel.

