Lancement du OnePlus Nord C300 en novembre avec une charge de 33 W

Plus tôt cette année, nous avons obtenu une certification FCC concernant un prochain appareil OnePlus exclusif aux États-Unis, qui serait le Nord C300 5G. Le téléphone est apparu avec le numéro de modèle CPH2389 et la liste a confirmé qu’il prendrait en charge les bandes n2, n25, n41, n66, n71 et n77 5G.

Maintenant, le responsable des relations publiques de OnePlus North America, Spenser Blank, a confirmé Le bord que le N300 sera lancé le mois prochain avec une charge rapide filaire de 33 W et un chipset MediaTek – une première dans la série Nord pour les États-Unis. L’appareil apportera également un écran de taux de rafraîchissement de 90 Hz et un prix inférieur à 300 $. Plus d’informations seront révélées dans les semaines précédant l’annonce.

La source