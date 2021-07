Lancement du OnePlus Nord 2 en Europe et en Inde

Le OnePlus Nord 2 suit les traces du Nord de l’année dernière – et du Nord CE raffiné de cette année – en apportant un appareil de milieu de gamme puissant avec une charge rapide et un appareil photo compétitif – mais uniquement pour les utilisateurs au Royaume-Uni, en Europe et en Inde.

Les fans nord-américains ne pourront pas du tout mettre la main sur le Nord 2, ils devront donc se contenter du Nord N200 récemment lancé – un modèle économique beaucoup moins cher qui ne correspond pas au plus récent Nord sur papier.

La plupart des spécifications du Nord 2 ont été confirmées par OnePlus avant le lancement du téléphone dans une série de publications sur les réseaux sociaux, mais elles sont néanmoins impressionnantes : une version personnalisée du chipset phare Dimensity 1200 de MediaTek, un écran AMOLED 90 Hz (l’une des rares spécifications inchangé par rapport au modèle de l’année dernière) et une charge filaire de 65 W pour la batterie de 4 500 mAh.

Comme le premier Nord, mais contrairement au Nord CE plus récent et moins cher, il est doté de verre à l’avant et à l’arrière – Gorilla Glass 5 si vous êtes pointilleux – mais utilise toujours un polymère plastique pour le cadre, plutôt que du métal. Vous n’obtiendrez pas d’indice IP pour la résistance à l’eau ou la charge sans fil, mais ce sont des omissions standard pour un téléphone de milieu de gamme comme celui-ci.

L’année dernière, Nord a impressionné sur le front de la photographie en empruntant un capteur d’appareil photo à ses frères et sœurs phares, et OnePlus a tiré une astuce similaire ici. L’appareil photo principal du Nord 2 utilise le capteur 50Mp Sony IMX766 – le même que celui utilisé pour l’appareil photo ultra-large des OnePlus 9 et 9 Pro, sans parler de l’ultra-large et de l’objectif principal de l’Oppo Find X3 Pro – l’un des meilleurs appareils photo téléphones sur le marché en ce moment.

Tout aussi important, OnePlus a réussi à insérer la stabilisation optique de l’image (OIS) sur l’objectif. Bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité phare standard, l’OIS est toujours une rareté dans les combinés moins chers comme le Nord 2. C’est cependant un élément crucial des performances de l’appareil photo de haut niveau, avec la stabilité supplémentaire améliorant la capture vidéo et la photographie en basse lumière.







Alors que les côtelettes de l’appareil photo sont clairement un objectif ici pour OnePlus, il convient de noter que le Nord 2 ne porte pas la marque Hasselblad qui ornait le module de caméra des 9 et 9 Pro.

Le partenariat avec la société suédoise d’appareils photo a été un élément clé de la campagne marketing pour les téléphones phares, mais il n’y a aucun signe de cela ici – bien que, de l’avis de tous, Hasselblad ait principalement contribué à l’étalonnage des couleurs pour la série 9, il est possible que certains des le support logiciel de l’entreprise est toujours inclus ici, juste sans la marque.

En parlant de logiciel, le Nord 2 s’intègre parfaitement dans le calendrier de mise à jour Android auquel OnePlus s’est récemment engagé, avec la promesse de deux mises à jour de la version Android – qui devraient éventuellement faire passer le téléphone à Android 13 – et trois ans de correctifs de sécurité.

Parallèlement au Nord 2, OnePlus a également dévoilé les OnePlus Buds Pro, les premiers écouteurs haut de gamme de la société. Ils combinent une suppression active du bruit avec une charge sans fil, une protection contre la transpiration et jusqu’à 38 heures d’autonomie totale de la batterie (sans ANC). Ils devraient être lancés le 25 août au Royaume-Uni, où ils coûteront 139 £.







Le Nord 2 sera disponible à partir du 28 juillet, avec des préventes limitées d’ici là sur le site OnePlus et Amazone. Le modèle de départ avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage vous coûtera 399 £ / 399 €, avec un modèle de 12 Go et 256 Go disponible pour 469 £ / 499 € – les achats directs auprès de OnePlus rapporteront également une édition gratuite de Google Stadia Premiere, mais nous ‘ re arrondissant également les meilleures offres Nord 2.

Consultez notre classement des meilleurs téléphones de milieu de gamme en ce moment pour savoir à quoi le Nord 2 est confronté, ou les meilleurs téléphones OnePlus pour une meilleure idée de sa place dans la gamme actuelle de l’entreprise. Nous avons également rassemblé toutes les nouvelles et rumeurs concernant le produit phare OnePlus 9T, dont le lancement est prévu plus tard cette année.

Nous avons parlé du lancement du Nord 2 dans un épisode de notre podcast hebdomadaire, Fast Charge, suite à l’annonce du téléphone. Regardez cet épisode ici :