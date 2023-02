Lancement du OnePlus 11R en Inde avec Snapdragon 8+ Gen 1, charge rapide de 100 W

OnePlus a eu une journée bien remplie – il a annoncé le lancement mondial du OnePlus 11 et il a dévoilé le OnePlus Ace 2 pour la Chine. En fait, alors que la diffusion en Inde suivait en grande partie l’événement mondial, elle s’est poursuivie avec un appareil supplémentaire, le 11R. C’est le nom local de l’Ace 2.

Le OnePlus 11R fait suite au 10R de l’année dernière, lui-même basé sur l’Ace d’origine. Tout comme l’Ace n’a jamais quitté la Chine, le 10R n’a jamais quitté l’Inde. À notre connaissance, le nouveau modèle 11R ne quittera pas non plus le sous-continent.















OnePlus 11R avec SD 8+ Gen 1, jusqu’à 16 Go de RAM, 100 W SuperVOOC S, meilleurs appareils photo et écran

Ce qui est dommage car il apporte quelques améliorations intéressantes par rapport à son prédécesseur. La mise à niveau majeure est le Snapdragon 8+ Gen 1. Aussi bon que soit le Dimensity 8100-Max, c’est vraiment une puce de milieu de gamme. Le 8+ Gen 1 est toujours assez rapide pour s’accrocher à la foule phare.

OnePlus a conservé la taille d’affichage essentiellement la même, 6,74″, mais a augmenté la résolution de 1 080 x 2 412 pixels à 1 240 x 2 772 pixels. C’est à mi-chemin entre FHD+ et QHD+. Combiné à la puissance de traitement supplémentaire du GPU Adreno 730, le téléphone offrira des graphismes plus nets dans les jeux. Le taux de rafraîchissement est le même à 120 Hz et il s’agit toujours d’un panneau 10 bits (avec prise en charge HDR10+).

Le modèle 10R était disponible avec deux systèmes de charge et de batterie – 80 W/5 000 mAh et 150 W/4 500 mAh. Cette année, la société a adopté une approche plus équilibrée et ne propose qu’une seule configuration de système d’alimentation avec une batterie de 5 000 mAh et une charge rapide de 100 W. Il n’est pas aussi rapide que l’ancien modèle 150 W, mais il offre une autonomie de batterie plus longue et parvient à atteindre 100 % en 25 minutes (contre 32 minutes pour le 80 W/5 000 mAh 10R). Cela correspond à la vitesse (et à la capacité de la batterie) du produit phare OnePlus 11.









OnePlus a choisi une solution équilibrée avec une batterie de 5 000 mAh et une charge de 100 W

Nous avons comparé le 11R au 10R jusqu’à présent, mais une autre comparaison est avec le 10T. Ce téléphone est également alimenté par le chipset 8+ Gen 1, mais reste fidèle à l’ancien écran FHD+ et dispose d’une batterie de 4 800 mAh avec une charge rapide de 150 W.

Le système de caméra est essentiellement le même que l’année dernière avec un module principal de 50MP avec un objectif f/1.8 avec OIS et un capteur 50MP 1/1.56″ (un IMX890 cette fois-ci, remplaçant l’IMX766). L’ultra large est toujours à 8MP (120°) et il y a une caméra macro 2MP. Vraiment, le seul changement notable ici est que le 11R peut enregistrer 4K à 60 ips (contre 30 ips sur le 10R).

La dernière chose à couvrir est le prix. Le modèle de base 8/128 Go commence à 40 000 ₹ et vous pouvez obtenir le double de RAM et doubler le stockage, c’est-à-dire 16/256 Go, pour 45 000 ₹.









OnePlus 11R en argent galactique et noir sonique

À titre de comparaison, l’ancien 10R a été lancé à 39 000 ₹ pour une unité de 80 W avec une mémoire de 8/128 Go, tandis que le 10T était de 50 000 ₹ pour la même configuration de 8/128 Go. Aujourd’hui, le produit phare OnePlus 11 a été lancé dans le monde entier et son prix en Inde commence à ₹ 57 000.