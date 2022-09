Lancement du OnePlus 10R Prime Blue Edition en Inde

Le OnePlus 10R Prime Blue Edition taquiné par OnePlus la semaine dernière a fait ses débuts aujourd’hui en Inde. Et comme prévu, la différence entre les modèles standard du 10R et le Prime Blue Edition n’est que cosmétique. Cela signifie que le OnePlus 10R Prime Blue Edition est livré avec le SoC Dimensity 8100 Max, un écran FullHD + AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz et Android 12.

Le OnePlus 10R Prime Blue Edition arbore une caméra principale de 50MP à l’arrière, qui est rejointe par une unité ultra large de 8MP et une macro de 2MP. Il y a aussi un appareil photo 16MP à l’intérieur du trou de perforation de l’écran pour les selfies et les appels vidéo.

Le 10R standard est disponible en variantes de 150 W et 80 W, contenant respectivement des batteries de 4 500 mAh et 5 000 mAh. Alors que la page promotionnelle d’Amazon.in suggérait que le 10R Prime Blue Edition serait livré avec une batterie de 4 500 mAh et prendrait en charge une charge de 150 W, il est en fait livré avec une charge de cellule de 5 000 mAh jusqu’à 80 W.

En outre, le OnePlus 10R Prime Blue Edition est disponible dans une seule configuration de mémoire – 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. En revanche, son prix est le même que celui des versions Sierra Black et Forest Green ayant la même quantité de RAM et de stockage – 32 999 INR (410 $/415 €).











OnePlus 10R Prime Blue Edition • OnePlus 10R Sierra Noir • OnePlus 10R Vert Forêt

Le OnePlus 10R Prime Blue Edition est déjà disponible à l’achat sur Amazon.in. Vous pouvez consulter les spécifications détaillées du OnePlus 10R 80W ici, car le 10R Prime Blue Edition n’est que le 10R 80W dans une couleur différente.

La source