Lancement du nouveau Moto G62 en Inde avec le chipset Snapdragon 695 (au lieu de SD 480+)

Motorola a déjà dévoilé un Moto G62 5G en juin, mais la société a maintenant construit un appareil distinct portant le même nom pour le marché indien. Il apporte plus de puissance de traitement, mais il s’agit principalement du même téléphone. Il est également similaire aux autres Motos, plus à ce sujet dans un instant.

Le nouveau Moto G62 est alimenté par le chipset Snapdragon 695, remplaçant le Snapdragon 480+ du précédent G62. Une comparaison rapide montre un nœud plus récent (6 nm contre 8 nm), des cœurs de processeur plus récents (2x Cortex-A78 et 6x A55 contre 2x A76 + 6x A55), ainsi que le GPU est plus rapide (malgré les deux chipsets revendiquant “Adreno 619”).

Le Moto G62 5G pour l’Inde arrive avec un chipset différent – Snapdragon 695

Il existe deux configurations répertoriées sur Motorola India – une avec 6 Go de RAM et une avec 8 Go, toutes deux avec 128 Go de stockage. Cela dépasse la version originale, qui ne dispose que de 4 Go de RAM. Vous obtenez également un emplacement microSD (pour les cartes jusqu’à 1 To), tant que vous ne prévoyez pas d’utiliser une deuxième carte SIM. Le téléphone fonctionne sous Android 12 “presque en stock” prêt à l’emploi.



Conception hydrofuge, proche du stock Android 12 et plus

Le dernier changement majeur concerne la batterie – la capacité est toujours à 5 000 mAh, mais la vitesse de charge est passée à 20 W (au lieu de 15 W, le « changement majeur » a peut-être été une exagération).



Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 20 W (contre 15 W sur l’autre Moto G62)

En plus de tout cela, les téléphones sont fondamentalement les mêmes. Ils ont des écrans de 6,5 pouces avec une résolution FHD+ (20:9) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un appareil photo 16MP (f/2.2, 1.0µm pixels natifs, 2.0µ avec binning 4-en-1), qui peut enregistrer une vidéo 1080p à 30fps.



Le Moto G62 dispose d’un écran LCD 6,5″ 120 Hz (FHD+, 20:9)

De l’autre côté, il y a un appareil photo principal de 50MP (f/1.8, pixels natifs de 0,64µm, 1,28µm avec binning 4 en 1), un appareil photo ultra grand angle de 8MP (118°, f/2.2, 1.12 µm) et une caméra macro 2MP. Les caméras larges et ultra larges sont également limitées à une résolution vidéo de 1080p (la principale peut le faire à 60 ips, l’ultra large à 30 ips).



Appareil photo principal 50MP, ultra large 8MP et module macro 2MP à l’avant • Appareil photo 16MP à l’avant

Le Moto G62 a un corps en plastique avec un design hydrofuge. Il mesure 8,6 mm d’épaisseur et pèse 184 g. Poursuivant notre visite, on retrouve un lecteur d’empreintes digitales, une prise casque 3,5 mm (avec un récepteur radio FM) et un port USB-C 2.0. La tablette a des haut-parleurs stéréo et deux microphones à bord.

Comme la version globale, ce modèle dispose d’une connectivité 5G (qui sera bientôt utile). De plus, le téléphone offre le Wi-Fi 5 (ac) et le Bluetooth 5.1, mais manque de NFC.

Nous avons mentionné des modèles similaires, comme le Moto G82, par exemple. Il utilise le même chipset Snapdragon 695 (6/8 Go de RAM + 128 Go de stockage) et l’appareil photo 50+8+2MP est le même. L’affichage est différent, un panneau AMOLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la batterie de 5 000 mAh se charge plus rapidement à 30 W. Il y a aussi le Moto G71s, qui est presque identique au G82.





















Le nouveau Motorola Moto G62 pour l’Inde en bleu givré et gris minuit

La nouvelle variante Motorola Moto G62 5G sera disponible en Inde à partir du 19 août (en gris minuit et bleu givré). Le modèle de base 6/128 Go aura un prix de 18 000 ₹, les 2 Go supplémentaires de RAM ajoutent 2 000 ₹ au coût. Vous pourrez peut-être obtenir des réductions, cependant, plus de détails sur Flipkart.

Soit dit en passant, l’ardoise Moto Tab G62 sera lancée quelques jours avant le 17 août. Il s’agit d’une tablette Snapdragon 680 de 10,6 pouces, qui sera disponible en versions Wi-Fi et LTE.

