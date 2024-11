Lancement du nouveau Mac Mini d’Apple avec la puce M4 Pro, désormais disponible en précommande

Apple vient de donner un énorme coup de pouce au populaire Mac Mini révision de la conceptionce qui le rend plus petit mais encore plus puissant. Le nouvel ordinateur de bureau compact est équipé des dernières Puces M4 et M4 Pro et est compatible avec Apple Intelligence.

La première chose qui vous saute aux yeux est le nouveau facteur de forme du Mac Mini. Il est considérablement réduit par rapport aux modèles précédents. Le mini ordinateur de bureau ne mesure que cinq pouces de longueur et de largeur. La façon dont les ingénieurs Apple ont réussi à intégrer la puissante puce M4 dans un si petit boîtier est tout simplement ahurissante.

La nouvelle puce M4 d’Apple arrive sur le Mac Mini

La nouvelle puce M4 possède jusqu’à 10 cœurs de processeur et 10 cœurs de GPU et commence avec 16 Go de mémoire unifiée. Le M4 Pro, plus puissant, comprend 14 cœurs de processeur (avec 10 cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité) et jusqu’à 20 cœurs de GPU. Apple affirme que le M4 Pro est le cœur de processeur le plus rapide au monde « avec des performances monothread ultra-rapides ». Le M4 Pro prend en charge jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée et 273 Go/s de bande passante mémoire.

Fait intéressant, Apple disposait de suffisamment d’espace dans la Mini pour disposer de neuf ports d’E/S. Il y a deux ports USB-C et une prise audio 3,5 mm à l’avant. Il s’agit d’un Gigabit Ethernet, d’un HDMI et de trois ports USB-C (Thunderbolt) à l’arrière de l’appareil. Le port USB-A qui était présent dans le modèle précédent est visiblement absent du Mini.

La vitesse des ports Thunderbolt du nouveau Mac Mini dépend du processeur. Le M4 est équipé de Thunderbolt 4 tandis que la puce M4 Pro est livrée avec le dernier Thunderbolt 5 qui offre des vitesses de transfert de 80 gigabits par seconde.

Avoir une puce puissante dans un petit châssis pose certains problèmes en matière de refroidissement. Apple affirme que le Mac Mini parvient à garder les choses au frais grâce à « l’incroyable efficacité énergétique du silicium Apple et à une architecture thermique innovante, qui guide l’air vers différents niveaux du système, tandis que toute la ventilation se fait par le pied ».

Les deux modèles prennent en charge trois sorties d’affichage, ce qui est idéal pour les travaux d’édition et de post-production. Le M4 Pro est capable d’utiliser trois écrans 6K à 60 Hz tandis que le M4 prend en charge deux écrans 6K et un 5K.

Pour les photographes et vidéastes, les nouveaux Mac Mini M4 et M4 Pro promettent des performances proches de celles du Mac Studio mais dans un appareil plus petit et nettement moins cher. Le modèle de base Mac Mini M4 avec 16 Go de mémoire commence à 599 $. Le M4 Pro premium commence à 1 399 $.