Lancement du Nokia C12 avec Android 12 Go Edition, écran 6,3''

HMD Global démarre 2023 avec un téléphone Android 12 Go Edition économique, le Nokia C12. Basé sur le numéro de modèle, il s’agit d’une suite du Nokia C10 du début de 2021, bien qu’il soit en fait plus petit que la plupart des téléphones de la série C.

Cela est dû à l’écran de 6,3 pouces, un écran LCD avec une résolution HD+. Le C12 mesure 160,6 x 74,3 x 8,75 mm et pèse 177,4 g. À titre de comparaison, le C10 mesure 169,9 x 77,9 x 8,8 mm et 191 g et dispose d’un écran de 6,52 pouces. Un exemple plus récent est le Nokia C31, mais celui-ci est encore plus grand avec un écran de 6,75 pouces.

Quoi qu’il en soit, le Nokia C12 est alimenté par l’Unisoc SC9863A1, un chipset construit sur un ancien nœud de 28 nm. Il possède huit cœurs Cortex-A55 (4x 1,6 GHz + 4x 1,2 GHz) et un GPU PowerVR IMG 8322.

Le téléphone est livré avec 2 Go de RAM mais a une option pour activer 2 autres Go de RAM virtuelle. Go Edition peut fonctionner avec aussi peu que 1 Go de RAM, bien que certains modèles soient équipés de jusqu’à 4 Go, de sorte que le C12 se situe quelque part au milieu. Il est équipé de 64 Go de stockage (eMMC 5.1), cependant, il n’y a pas d’extension microSD disponible pour autant que nous puissions en juger.

Le téléphone dispose de deux appareils photo – un module 8MP à l’arrière (avec autofocus et flash LED) et un appareil photo selfie 5MP à l’avant (dans une encoche). Ils ont les modes Nuit et Portrait.

Le Nokia C12 est un téléphone 4G, les autres options de connectivité sans fil incluent le Wi-Fi b/g/n et le Bluetooth 5.2. Vous pouvez également brancher des écouteurs filaires sur la prise jack 3,5 mm. C’est très bien, mais nous ne sommes pas contents de voir un connecteur microUSB pour les données et l’alimentation.

En parlant de cela, le téléphone dispose d’une batterie de 3 000 mAh (avec une “autonomie d’une journée”) et se recharge à un maigre 5W.

Aussi bon marché qu’il soit, le C12 est conçu pour durer. Il a un corps en polycarbonate avec une texture adhérente, mais le téléphone est également protégé contre les chutes et il a du verre trempé à l’avant. Et il est classé IP52 (protégé contre la poussière et les gouttes d’eau). HMD s’est engagé à 2 ans de mises à jour de sécurité trimestrielles (aucun mot sur les mises à jour du système d’exploitation, mais c’est typique des modèles Go Edition).











Nokia C12 en menthe clair, cyan foncé et charbon de bois

Le Nokia C12 est proposé au prix de 120 € (130 $/105 £/10 500 ₹) avec une seule configuration (2/64 Go). Il sera d’abord disponible en Allemagne et en Autriche et s’étendra à d’autres marchés peu après.

Source | Via