Lancement du Nokia 110 4G en Inde

Le téléphone Nokia 110 4G annoncé le mois dernier a fait son chemin vers l’Inde. Il est disponible dans les couleurs Charcoal, Aqua et Yellow, et vous pouvez en acheter un sur le site Web indien de Nokia ou Amazon.fr pour 2 799 INR (40 $/30 €).

Le Nokia 110 4G, comme son nom l’indique, est livré avec une connectivité LTE et prend en charge la double SIM et la 4G VoLTE. Il est alimenté par la puce Unisoc T107 et dispose de 128 Mo de RAM et de 48 Mo de stockage à bord. Bien qu’il dispose également d’un emplacement pour carte microSD pour une extension de stockage jusqu’à 32 Go.

Le téléphone fonctionnel 4G est construit autour d’un écran QVGA de 1,8″ et est livré avec une batterie de 1 020 mAh qui est alimentée par un port microUSB. Le combiné est également livré avec des menus agrandis, qui rendent tout plus grand et plus facile à naviguer, et il y a aussi un Fonction de lecture qui convertit le texte en parole.









Nokia 110 4G

Parmi les autres points forts du Nokia 110 4G, citons une caméra arrière de 0,8 MP, un lecteur MP3, une FM filaire et sans fil, une torche LED et une prise casque de 3,5 mm. Il est également livré avec des jeux classiques et l’application English with Oxford.

