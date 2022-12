Lancement du Motorola Edge 30 Fusion aux États-Unis en Viva Magenta, couleur Pantone de l’année 2023

Le smartphone Edge 30 Fusion de Motorola a été initialement lancé dans certaines parties du monde en septembre, et maintenant il est enfin prêt à faire ses débuts aux États-Unis. Il sera disponible le 12 décembre dans une couleur très spéciale, jamais vue auparavant : il s’appelle Viva Magenta et c’est la couleur Pantone de l’année 2023.

Cette couleur de l’année dure depuis plus de deux décennies maintenant, Pantone choisissant une teinte chaque année “en analysant les tendances et les thèmes mondiaux tout au long de l’année”, en tenant compte de “tous les aspects de la société, de la mode au marketing, en passant par les médias sociaux et même la politique », selon le communiqué de presse officiel de Motorola à ce sujet.

Motorola, soit dit en passant, a un “partenariat mondial exclusif avec Pantone dans la catégorie des smartphones”, c’est là qu’intervient le nouveau coloris Edge 30 Fusion. Viva Magenta est, selon Motorola, “une teinte intrépide qui écrit un nouveau récit “, il “exprime ce que signifie mélanger le virtuel et le physique avec enthousiasme”, il est “inspiré par la nature et exploré à travers la technologie, révélant de multiples dimensions et une nouvelle façon de créer”. C’est une sacrée salade de mots, n’est-ce pas ?













Motorola Edge 30 Fusion en Viva Magenta

Les spécifications de l’American Edge 30 Fusion sont les mêmes que pour son homologue mondial, il ne se distingue que par la nouvelle couleur et le fait qu’il est fourni avec une paire d’écouteurs Moto Buds 600 ANC TWS, qui, malgré ce à quoi vous pourriez vous attendre, ne ne vient pas dans la même teinte Viva Magenta. Ce serait trop facile. Au lieu de cela, si vous commandez l’un de ces téléphones en édition spéciale, les écouteurs viendront en Winetasting, “une teinte conçue pour compléter la couleur Pantone de l’année 2023”, tout en “créant une paire frappante et un nouvel incontournable de la garde-robe”. Oui, vraiment, Dégustation de vins est le nom de la couleur.

Si vous vous demandez combien vous devrez débourser pour tout cela, c’est 799,99 $. Si vous n’êtes pas intéressé par les manigances Pantone, le téléphone sera également disponible en Neptune Blue pour 699,99 $, sans les écouteurs. L’Edge 30 Fusion sera un téléphone déverrouillé compatible avec AT&T et T-Mobile uniquement.

La source | Passant par