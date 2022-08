Lancement du Moto G32 en Inde pour 12 999 INR

Après ses débuts il y a deux semaines, le Moto G32 de Motorola a maintenant fait son chemin vers l’Inde. L’appareil sera disponible dans une seule configuration de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage et dans les couleurs Satin Silver et Mineral Grey. Les ventes ouvertes commencent le 16 août via Flipkart.









Moto G32 en argent satiné et gris minéral

Moto G32 est un milieu de gamme Snapdragon 680 avec un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il y a une caméra principale de 50MP à l’arrière aux côtés d’un vivaneau ultra large de 8MP et d’une caméra macro de 2MP. Le téléphone est livré avec des haut-parleurs stéréo et Dolby Atmos, une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W et Android 12 côté logiciel.









Spécifications clés du Moto G32

Le Moto G32 est résistant aux éclaboussures IP52 et dispose d’une prise casque, d’une radio FM et d’un lecteur d’empreintes digitales latéral.

