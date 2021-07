Lancement du Moto G100 aux États-Unis avec une remise de 100 $

Motorola a initialement lancé le Moto G100 en avril, après une annonce en mars. Pour une raison quelconque, il a fallu à l’entreprise jusqu’à aujourd’hui pour mettre son appareil sur le marché américain.

Mais, hélas, l’attente est terminée. Vous pouvez désormais acheter un Moto G100 aux États-Unis, et pas seulement cela, mais vous bénéficiez d’une remise de lancement de 100 $ si vous achetez le combiné dès que possible auprès de La boutique en ligne de Motorola.

Le Moto G100 est compatible avec T-Mobile, Google Fi et AT&T, mais la 5G ne fonctionnera que sur TMo et ses différentes sous-marques.

Le téléphone dispose d’un écran tactile LCD de 6,7 pouces 1080×2520 90 Hz, du chipset Snapdragon 870, de 8 Go de RAM, de 128 Go de stockage extensible, d’une configuration de caméra arrière quadruple (64 MP principale, 16 MP ultralarge, 2 MP de profondeur, ToF 3D), double caméras selfie (16 MP principales, 8 MP ultra-larges) et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 20 W. Le G100 fonctionne sous Android 11 et dispose d’un capteur d’empreintes digitales latéral.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce téléphone, ne manquez pas notre examen approfondi.