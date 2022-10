Lancement du moniteur de jeu incurvé Samsung Odyssey Ark 55 '' en Inde

Le moniteur de jeu incurvé Samsung Odyssey Ark 55″ qui a été dévoilé en août a fait ses débuts aujourd’hui en Inde. Il est au prix de 219 999 INR (2 655 $/2 725 €) et est déjà disponible à l’achat sur le site Web indien officiel de Samsung.

L’Odyssey Ark est livré avec une garantie de 3 ans et Samsung offre un SSD portable T7 Shield USB 3.2 de 2 To gratuitement jusqu’au 9 octobre aux clients en plus d’une remise instantanée sur le panier de 10 000 INR (120 $/124 €). Les clients qui achètent l’écran entre le 10 octobre et le 31 octobre 2022 bénéficieront également de la remise sur le panier de 10 000 INR (120 $/124 €) en plus d’un SSD portable T7 Shield USB 3.2 gratuit de 1 To.

Le Samsung Odyssey Ark est un moniteur incurvé de 55 pouces avec une résolution 4K et un rapport d’aspect de 16:09. Nous examinons ici un écran mat avec une courbure de 1000R, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms.

Le moniteur de jeu incurvé est livré avec quatre haut-parleurs (un à chaque coin) et deux woofers centraux avec prise en charge Dolby Atmos pour fournir une sortie sonore de 60 W. Il dispose également d’un mode Cockpit pour offrir aux joueurs une expérience immersive de type cockpit. Ce mode permet une rotation verticale de l’écran avec un HAS (support réglable en hauteur), une inclinaison et un pivotement pour une configuration optimale de l’écran.

L’Odyssey Ark 55″ est également livré avec Ark Dial – un contrôleur à énergie solaire pour le moniteur qui peut également être chargé via USB-C. Vous pouvez lire notre couverture d’annonce Samsung Odyssey Ark 55″ ici pour en savoir plus à ce sujet.