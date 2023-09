Lancement du médicament de perte de poids Wegovy de Novo Nordisk au Royaume-Uni

Aux États-Unis, Wegovy propose un prix catalogue de 1 350 dollars pour une dose mensuelle, tandis qu’en Europe, il se vend entre 170 et 300 euros (190 à 330 dollars) par mois.

Le médicament sera également disponible en privé par l’intermédiaire d’un « professionnel de santé agréé », a déclaré Novo Nordisk dans un communiqué. déclaration sans ajouter plus de détails.

Pour être admissibles au traitement, les patients doivent être inscrits au service de gestion du poids du NHS, souffrir d’au moins une condition liée au poids et avoir un indice de masse corporelle de 35, selon recommandations décrit par l’Institut national pour les soins et l’excellence.

Le géant pharmaceutique danois a déclaré que l’injection hebdomadaire serait disponible dans un premier temps « dans le cadre d’un lancement contrôlé et limité », seuls certains patients étant éligibles pour recevoir le médicament auprès du service national de santé du pays.

La demande croissante pour ce médicament amaigrissant, ainsi qu’une série d’études cliniques qui soulignent ses bienfaits plus larges pour la santé, ont propulsé les actions de la société à des niveaux records. Vendredi, il a brièvement renversé le géant français du luxe LVMH pour devenir l’entreprise la plus valorisée d’Europe.

L’expansion de Wegovy au Royaume-Uni intervient un peu plus d’un mois après le lancement du médicament lancé en Allemagne – son troisième marché européen à l’époque, après le Danemark et la Norvège.

Les contraintes d’approvisionnement continuent de peser lourdement sur le déploiement du médicament, a déclaré le PDG Lars Fruergaard Jorgensen à Reuters. événement le mois dernier, il pourrait s’écouler « quelques années » avant que l’entreprise puisse satisfaire tous les consommateurs.

Au Royaume-Uni, Novo Nordisk a déclaré qu’« une proportion » de l’offre disponible serait spécifiquement allouée au traitement du NHS et que l’entreprise travaillerait avec les professionnels de la santé pour garantir que « les patients ayant les besoins médicaux non satisfaits les plus élevés » soient prioritaires.

« Nous surveillons de près la demande de Wegovy et travaillons avec les régulateurs et les prestataires pour garantir que les personnes vivant avec l’obésité puissent avoir accès et continuer à suivre un traitement », ajoute-t-il.

La société dispose également de provisions limitées sur d’autres marchés. En mai, il a réduit l’approvisionnement américain en doses de démarrage pour assurer la continuité des patients existants, tandis qu’en Allemagne, il a conseillé aux médecins de « prescrire de manière responsable ». prescriptions limitantes aux patients ayant des besoins médicaux.