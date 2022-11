Lancement du Leica Leitz Phone 2 au Japon

Après le Leica Leitz Phone 1 de l’année dernière est la suite bien nommée – le Leitz Phone 2. Le nouvel appareil partage son matériel clé avec le Sharp Aquos R7 mais il offre un design plus robuste avec des côtés en métal texturé, la marque Leitz et un capuchon en métal pour la caméra arrière.









Leitz Téléphone 2

Il y a un écran IGZO OLED de 6,6 pouces avec une résolution de 2730 x 1260 px, un taux de rafraîchissement de 240 Hz à l’avant et une caméra selfie de 16 MP logée dans une découpe perforée. Le dos a le même appareil photo principal de 47 MP avec un capteur de taille 1″. Le capteur co-développé par Sharp et Leica apporte un objectif Leica Summicron à sept éléments, une ouverture F/1.9 et une distance focale de 19 mm. Vous bénéficiez également d’un capteur portrait de 1,9 MP. Le reste des spécifications comprend un chipset Snapdragon 8 Gen 1, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage et une batterie de 5 000 mAh.











Leitz Phone 2 en blanc Leica

Leica Leitz Phone 2 est disponible dans une seule couleur blanche Leica et devrait être mis en vente au Japon à partir du 18 novembre 2022. Le prix est fixé à 225 360 JPY, soit environ 1 540 $.

