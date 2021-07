Lancement du Huawei MateBook D 15 au Royaume-Uni avec Intel Core i5 de 11 génération

Après le MateBook D 15 actualisé annoncé en mai, Huawei est allé de l’avant et a publié une version alimentée par Intel pour le marché britannique. Le nouveau MateBook D 15 est proposé dans une seule version de chipset Intel Core i5-1135G7 de 11 génération par rapport au Ryzen 5 5500U ou aux SoC Ryzen 7 5700U plus performants que l’on trouve dans les modèles mondiaux.

Vous obtenez toujours un écran LCD IPS de 15,6 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 et un format d’image 16:9. L’ultrabook est livré avec une mémoire double canal DDR4 de 8/16 Go et un stockage SSD NVMe PCle de 256/512 Go. Le GPU est un Intel Iris Xe intégré. La construction est en aluminium et le poids est maintenu à seulement 1,56 kg.

Les E/S se composent de 2 ports USB 2.0, d’un USB 3.2 Gen1, d’un port USB-C (utilisé pour le chargement), d’une entrée HDMI et d’un port casque/micro. La batterie est évaluée à 42 Wh. Vous obtenez également une copie groupée de Windows 10 Home Edition.

MateBook D 15 est au prix de 750 £ et est déjà disponible sur la boutique en ligne de Huawei. Huawei propose un sac à dos, une souris et un haut-parleur Bluetooth sur la maison avec des achats jusqu’au 8 août.