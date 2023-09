Lancement du Honor V Purse : un pliable vers l’extérieur fin et léger avec un style unique

Honor a initialement dévoilé le Honor V Purse en tant que prototype, ce qui suggérait qu’il ne serait jamais disponible pour les consommateurs – cela a maintenant changé. Le modèle pliable vers l’extérieur au style unique est désormais disponible en prévente limitée en Chine.

















Bourse Honor V

Voici le meilleur : une fois plié, il mesure 156,5 x 74,7 x 8,6 mm et pèse 214 g. Un Galaxy S23 Ultra mesure 163,4 x 78,1 x 8,9 mm et pèse 234 g, un iPhone 15 Pro Max mesure 159,9 x 76,7 x 8,3 mm et 221 g. Il s’agit d’un pliable horizontal qui est plus petit que certains téléphones-barres.

Encore une fois, il s’agit d’un pliable vers l’extérieur, ce qui signifie qu’il n’y a qu’un seul écran qui entoure l’extérieur de l’appareil. Il s’agit d’un panneau OLED de 7,71 pouces avec une résolution maximale de 2 348 x 2 016 px et un rapport hauteur/largeur de 10,5:9. Une fois plié, vous vous retrouvez avec un écran de 6,45 pouces (2 348 x 1 088 px, 19,4:9). Il s’agit d’un panneau 10 bits avec des couleurs DCI-P3 et une luminosité maximale de 1 600 nits et une gradation PWM haute fréquence de 2 160 Hz, le taux de rafraîchissement est de 90 Hz.

Le V Purse est alimenté par le Snapdragon 778G avec 16 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage (nous reviendrons sur les prix dans une minute). Le téléphone exécute MagicOS 7.2 basé sur Android 13.

Les caméras sont disposées comme un téléphone traditionnel : il y a un module principal de 50 MP (f/1,9) et un module ultra large de 12 MP à l’arrière qui s’alignent avec la moitié arrière de l’écran lorsqu’il est fermé. Il existe également une caméra frontale de 8 MP pour les selfies et les appels vidéo (vous pouvez toujours utiliser les caméras arrière, bien sûr).



Caméras arrière 50+12MP et avant 8MP

La batterie n’est pas énorme, mais la capacité de 4 500 mAh est toujours supérieure à ce à quoi on aurait pu s’attendre compte tenu de la finesse et de la légèreté de ce téléphone (le Galaxy Z Fold5 mesure 13,4 mm fermé et pèse 253 g avec une batterie de 4 400 mAh). La recharge se fait à 35W via le port USB-C (USB 2.0).











Le Honor V Purse peut en fait être transporté comme un sac à main

Comme vous l’avez peut-être déjà vu, le gadget unique du Honor V Purse est que vous pouvez y attacher une chaîne et le porter comme un sac à main. Étant donné que l’écran entoure l’appareil, il permet au propriétaire de personnaliser son apparence avec une variété de styles Always On Display pour correspondre à sa tenue.

Encore une fois, le Honor V Purse fait aujourd’hui une prévente limitée. La version 16/256 Go coûte 6 000 CNY, soit l’équivalent de 820 $/770 €/68 500 ₹, même si il n’y a aucune chance que cet appareil obtienne une version mondiale. Le modèle 16/512 Go coûte 6 600 CNY. À titre de comparaison, le Magic V2 commence à 9 000 CNY pour le modèle 16/256 Go.











Porte-monnaie Honor V en : Or • Bleu • Noir

Les premières unités seront expédiées dans une semaine, le 26 septembre, mais nous ne savons pas combien d’unités sont disponibles au total.