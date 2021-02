Lancement du haut-parleur intelligent Sony SRS – RA3000 avec audio à 360 degrés en Inde

Le fabricant japonais d’électronique Sony a lancé hier son haut-parleur intelligent Sony SRS-RA3000 doté d’un son à 360 degrés. L’enceinte sans fil de Sony est dotée d’une connectivité Bluetooth et Wi-Fi. Lancé sur le marché européen en janvier de cette année, le Sony SRS-RA3000 a été lancé en Inde au prix de Rs 19 990 et sera disponible à l’achat à partir du 4 février sur Amazon, les magasins de détail Sony, ShopatSC.com et d’autres grands détaillants.