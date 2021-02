Lancement du haut-parleur Bluetooth portable Xiaomi Mi en Inde: prix, spécifications et plus

Xiaomi a lancé son nouveau haut-parleur Bluetooth Mi Portable aux côtés des écouteurs Mi Neckband Bluetooth Earphone Pro. Le haut-parleur Bluetooth portable Mi est au prix de Rs 2499 et est livré avec un seup à deux pilotes avec une puissance de 16 W avec une résistance à l’eau IPX7. Les nouveaux produits audio de Xiaomi relèvent de la marque Mi et offrent des fonctionnalités et un design haut de gamme à un prix compétitif, combattant certains de ses plus féroces rivaux Realme, OnePlus et Boat.

Le haut-parleur Bluetooth portable Mi a un prix avantageux à un prix autocollant de Rs 2499. Le haut-parleur offre un son de qualité supérieure et des fonctionnalités haut de gamme. Le haut-parleur Bluetooth portable Mi est déjà disponible à l’achat sur le magasin Mi. Il est livré avec deux haut-parleurs à gamme complète de 8 W qui produisent une puissance totale de 16 W et est livré avec un indice de protection IPX7 pour la résistance à l’eau. Il sera également capable de gérer une exposition importante à l’eau, y compris d’être complètement submergé pendant de courtes périodes. Il existe également un couplage stéréo qui permet aux utilisateurs d’utiliser deux haut-parleurs ensemble comme une paire stéréo.

La durée de vie de la batterie du haut-parleur Bluetooth portable Mi serait de 13 heures au total en une seule charge, et un microphone intégré permet aux utilisateurs d’utiliser l’appareil comme un appareil mains libres.

Le haut-parleur Bluetooth portable Mi a été lancé aux côtés du Mi Neckband Bluetooth Earphone Pro. Le nouveau Mi Neckband Bluetooth Earphone Pro succède aux Mi Neckband Bluetooth Earphones, dévoilés dans le pays en juillet 2019. Les caractéristiques notables des nouveaux écouteurs sans fil Xiaomi incluent la suppression active du bruit en un clic, 20 heures de lecture de musique et un indice IPX5 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

En termes de prix, le Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphone Pro porte une étiquette de prix de Rs 1799. Les écouteurs seront directement en concurrence avec la série OnePlus Bullets Wireless Z qui vient avec un prix de Rs 1.999. Les écouteurs Bluetooth Pro Xiaomi Mi Neckband sont disponibles en deux options de couleur – Noir et Bleu et les clients peuvent acheter le produit via les canaux en ligne et hors ligne Amazon ou Xiaomi.