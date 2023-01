Lancement du groupe de travail FTX alors que Sam Bankman-Fried comparaît devant le tribunal

L’ancien directeur général de FTX, Sam Bankman-Fried (C), arrive pour plaider devant le juge de district américain Lewis Kaplan devant le tribunal fédéral de Manhattan, New York, le 3 janvier 2023.

Le Bureau du procureur américain de Manhattan a déclaré mardi qu’il avait créé un groupe de travail FTX pour retrouver et récupérer les actifs des victimes de l’effondrement de la société d’échange de crypto-monnaie et pour gérer les enquêtes et poursuites liées à la société et à d’autres entités.

L’annonce est intervenue alors que le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a comparu devant le tribunal de district américain de Manhattan pour plaider non coupable dans son affaire pénale, où il est accusé de plusieurs chefs d’accusation de fraude financière et de crimes de financement de campagne.

“Le district sud de New York travaille 24 heures sur 24 pour répondre à l’implosion de FTX”, a déclaré le procureur américain de Manhattan, Damian Williams, dans un communiqué.

“C’est un moment où tout le monde est sur le pont”, a ajouté Williams.