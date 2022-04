Lancement du GCSE sur le changement climatique pour enseigner aux étudiants comment sauver la planète

Un nouveau GCSE d’histoire naturelle axé sur la protection de la planète devrait être annoncé jeudi par le secrétaire à l’éducation, Nadhim Zahawi.

La nouvelle qualification – qui sera disponible à partir de septembre 2025 – se concentrera sur des sujets tels que le changement climatique et la biodiversité.

Les écologistes l’ont accueilli comme un moyen d’aider les adolescents ayant des problèmes de santé mentale.

Mary Colwell, qui a mené la campagne sur le sujet, a déclaré que ce serait « très stimulant et enrichissant » en connectant les élèves du secondaire au monde naturel.

Elle a également déclaré que comprendre la nature aidera les élèves à reconnaître les impacts du changement climatique au fur et à mesure qu’ils se produisent.

« Mais il ne s’agit pas seulement de résoudre des problèmes et de lutter contre le changement climatique », a-t-elle déclaré. « Je pense que le monde naturel offre aux gens beaucoup de réconfort et d’inspiration et nous traversons une période difficile, étant entourés de choses qui nous nourrissent. L’étude de l’histoire naturelle est très enrichissante et enrichissante.

Le manque d’engagement envers la nature chez les jeunes est une préoccupation croissante pour les décideurs politiques. Passer du temps dans la nature est connu pour avoir un effet positif sur la santé mentale, mais la recherche a révélé que les trois quarts des enfants passent moins de temps à l’extérieur chaque jour que les prisonniers.

Mme Colwell a déclaré que le nouveau GCSE « pourrait aider les jeunes ayant des problèmes de santé mentale et je pense que c’était l’une des raisons pour lesquelles [former environment secretary] Michael Gove était très enthousiaste – il était très favorable à l’idée lorsque nous sommes allés le voir en 2018 et il n’arrêtait pas de soulever l’idée que je pouvais voir les liens entre cela et une crise de santé mentale chez les jeunes.

« Il existe un lien entre la connexion avec la nature et une meilleure santé mentale. »

L’effet « vivifiant » de la nature sera montré aux adolescents (Getty)

Le nouveau GCSE, conçu par le comité d’examen OCR, viserait à enseigner aux étudiants les compétences nécessaires pour faire carrière dans la conservation.

Une consultation sur le sujet a révélé que les sujets prospectifs les plus populaires étaient la flore et la faune et l’impact humain sur le monde. Les répondants ont également déclaré que l’étude en plein air devrait être une partie importante du GCSE.

Jill Duffy, directrice générale d’OCR, a déclaré: «Ce GCSE est une merveilleuse opportunité pour les jeunes du monde entier – des milieux urbains aux milieux ruraux – d’étudier et de se connecter avec la faune et le monde naturel.

« Un engagement plus profond en faveur de la biodiversité et de la durabilité permettra à des générations de jeunes de comprendre leur environnement et de relever des défis critiques.

Kabir Kaul, 15 ans, défenseur de l’environnement et écrivain animalier adolescent, a déclaré que le nouveau sujet « donnera à ma génération les connaissances et les compétences pratiques dont elle a besoin pour valoriser et protéger l’environnement qui l’entoure ».

Les questions environnementales figurent déjà au programme de géographie et de sciences, mais le gouvernement a déclaré que le nouveau cours « irait plus loin » dans l’étude de l’histoire et de l’évolution des espèces et de l’impact de la vie sur les environnements naturels, ainsi que de la manière dont ils changent et évoluent.

Les élèves apprendront à reconnaître les signes du changement climatique tels que le déclin des espèces (PENNSYLVANIE)

Caroline Lucas, députée du Parti vert pour Brighton Pavilion, s’est dite « ravie » que le nouveau sujet ait été adopté. Elle a déclaré: « Je rends hommage à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation – en premier lieu Mary Colwell, dont c’était la brillante initiative.

« La Grande-Bretagne est une nation d’amoureux de la nature, mais nous sommes également classés comme l’un des pays les plus pauvres en nature au monde. Nous devons à nos jeunes de leur en apprendre davantage sur les richesses du monde naturel afin qu’ils puissent reconnaître et apprécier sa beauté, comprendre l’ampleur de la perte que nous vivons et être équipés des outils nécessaires pour l’inverser. ”

Dans son discours de jeudi, le secrétaire à l’éducation s’engagera également à soutenir davantage l’enseignement du changement climatique dans tous les groupes d’âge et d’ici 2023, il y aura de nouvelles exigences pour que les enseignants de l’enseignement supérieur intègrent la durabilité dans leur enseignement.

Il confirmera également que le programme visant à introduire au moins un responsable du développement durable dans chaque crèche, école, collège et université entretenu localement sera accéléré.

M. Zahawi a déclaré : « Nous créons un monde meilleur, plus sûr et plus vert pour les générations futures et l’éducation est l’une de nos principales armes dans la lutte contre le changement climatique.

« L’esprit d’entreprise et de dynamisme de ce pays me rend confiant que nous gagnerons ce combat. »