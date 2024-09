Lancement du Galaxy S24 FE, option IA importante de Xiaomi, sortie officielle de Balatro

Retour sur l’actualité et les gros titres de cette semaine dans le monde Android, notamment le lancement du Galaxy S24 FE de Samsung, les détails du Galaxy S25 Ultra, le meilleur téléphone Pixel, la mise à jour de Google Photos, le panneau IA de Xiaomi, le futur produit phare de Snapdragon et la version Android officielle de Balatro. .

Android Circuit est là pour vous rappeler quelques-unes des nombreuses discussions autour d’Android au cours des sept derniers jours. Vous pouvez également lire mon résumé hebdomadaire des actualités Apple ici sur Forbes.

Samsung expose l’appareil photo Galaxy S24+ (Photo de Joan Cros/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images

Le quatrième et dernier Galaxy S24 arrive

Samsung a lancé le quatrième modèle tant attendu de la gamme Galaxy S24. La S24 Fan Edition suit le modèle classique consistant à apporter la majorité des fonctionnalités de la famille S24, mais prend soin de réduire et de baisser le prix lorsque cela est possible. Samsung accorde beaucoup d’importance aux prouesses de l’appareil photo et de ses logiciels associés :

« Le Galaxy S24 FE permet à quiconque de prendre facilement des photos et des vidéos époustouflantes. Sa configuration d’appareil photo haut de gamme comprend un objectif grand angle de 50 Mpx et un téléobjectif de 8 Mpx avec zoom optique 3x – tous deux pris en charge par la stabilisation optique de l’image (OIS) – ainsi qu’un objectif ultra-large de 12 Mpx. et une caméra selfie 10MP. Les capacités du système de caméra sont encore améliorées par le moteur dynamique ProVisual de Samsung, un moteur de caméra piloté par l’IA qui élève la qualité visuelle à des sommets incroyables.

Une caractéristique essentielle du S24 FE est la fenêtre de support logiciel de sept ans. Par rapport à d’autres téléphones de milieu de gamme, cette durée de support est importante et fait du S24 FE une option attrayante pour ceux qui ont besoin d’un combiné solide et ne prévoient pas d’acheter un nouveau téléphone chaque année :

« Samsung apporte au Galaxy S24 FE le même niveau de prise en charge du micrologiciel que les trois modèles originaux du Galaxy S24. Le modèle Fan Edition, qui commence à 649,99 $ aux États-Unis, est le téléphone Samsung le moins cher au moment de la rédaction et éligible à sept ans de mises à jour logicielles. Le Galaxy S24 FE est livré avec Android 14 et One UI 6.1.1, donc Android 21 sera sa dernière mise à jour Android.

(SamMobile).

Détails de l’appareil photo du Galaxy S25 Ultra

Pendant ce temps, le Galaxy S25 de l’année prochaine a attiré l’attention avec la fuite du nom de son projet interne. « Paradigme » suggère que de grands changements sont attendus. S’il y en a, ce ne sera pas dans le système de caméra qui semble destiné à rester sur le même design que le modèle actuel :

« Il semble peu probable que le changement de paradigme modifie la conception des quatre objectifs principaux ; le boîtier conserve les mêmes dimensions brutes pour les objectifs de l’appareil photo. À côté de ces découpes se trouvent des espaces pour le télémètre laser utilisé pour l’autofocus et le flash LED (qui fait également office d’objectif intégré). -en torche). »

(Univers de Glace via Forbes).

L’autre choix si vous voulez un pixel

Bien que la famille Pixel 9 ait connu un succès critique, d’autres options sont disponibles. Janhoi McGregor, contributeur de Forbes, souligne que le Pixel 8 pro de l’année dernière est l’un des meilleurs si vous recherchez un bon rapport qualité-prix aux côtés d’un (ancien) produit phare de haute qualité :

« Seul le matériel sépare ces combinés, car Google transmet davantage de fonctionnalités à la série Pixel 8. Les vitesses et l’efficacité améliorées du Tensor G4, le nouveau design, l’écran plus lumineux et les mises à niveau marginales de l’appareil photo valent-ils la peine de dépenser potentiellement des centaines de dollars supplémentaires ? Si vous « Vous avez un budget serré, non. De plus, ces différences ne peuvent être évidentes que si vous testez les deux combinés. »

(Forbes).

Mise à jour de Google Photos

Une suite de nouveaux outils d’édition a été ajoutée à Google Photos. Les trois outils proposés incluent un outil de découpage, un réglage de la vitesse de lecture et une option d’amélioration automatique. Paul Monckton, contributeur de Forbes, y regarde de plus près :

« L’amélioration automatique est disponible depuis un certain temps maintenant pour les photos, mais les améliorations d’image en un seul clic de Google sont désormais également disponibles pour la vidéo. En appuyant sur l’icône d’amélioration automatique, vous appliquerez immédiatement les améliorations, des couleurs améliorées à la stabilisation de l’image. Vous serez alors vous êtes invité à enregistrer votre vidéo améliorée en tant que copie, en préservant la version originale.

« C’est une bonne chose car, d’après mon expérience, la version « améliorée » n’est pas toujours meilleure. Elle peut parfois surcorriger les couleurs, par exemple en supprimant une partie de la lueur chaude d’un feu ouvert et en la faisant paraître trop blanche. « .

(Assistance Google via Forbes).

Xiaomi illumine le monde en expansion de l’IA

Le fabricant chinois Xiaomi a lancé cette semaine la série de smartphones 14T. Les appareils phares mettent en avant les nouvelles fonctionnalités de l’IA. Bien que leur utilisation en photographie soit l’élément phare, il y a quelque chose d’un peu plus intéressant pour l’écosystème Android plus loin dans la liste des spécifications : l’inclusion de plusieurs fonctionnalités d’IA de Google, notamment Circle to Search Gemini Nano. Après une période d’exclusivité perçue avec Samsung aux côtés des appareils Pixel, la plate-forme d’IA de Google se développe.

« Google a fait de Circle to Search l’une de ses principales expériences d’IA sur Android, mais la fonctionnalité n’était jusqu’à présent disponible que sur les appareils de Samsung ainsi que sur les appareils Pixel de Google. Aujourd’hui, nous assistons à la première extension en tant que Circle. to Search sera disponible sur les versions mondiales des nouveaux Xiaomi 14T, 14T Pro et Xiaomi Mix Flip. »

(9to5Google).

L’avenir de la génération 5 de Snapdragon

Le mois prochain devrait voir le lancement de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, et les douze prochains mois verront la fonctionnalité de chipset axée sur l’IA dans de nombreux appareils haut de gamme. Pourtant, Qualcomm travaille dur sur le design de 2026, sans aucun doute parallèlement aux premiers plans des fabricants pour la prochaine révolution plus une :

« Le Snapdragon 8 Gen 5 conservera la configuration 2+6 de son prédécesseur. Cependant, ses cœurs P (nom de code Pegasus) seront cadencés à 5,0 GHz, tandis que les cœurs E fonctionneront à 4,0 GHz. C’est remarquablement plus élevé que le Snapdragon. 8 cœurs P et E de génération 4, cadencés respectivement à 4,32 GHz et 3,53 GHz.

(NotebookCheck).

Et enfin…

Le mélange très apprécié de poker et de construction de decks qu’est Balatro est enfin arrivé sur votre smartphone. Pour les joueurs de longue date sur Switch ou PC, les sauvegardes dans le cloud sont limitées aux appareils Android ; de l’équipe de développement :

« Pour le moment, il n’est pas possible de transférer votre profil d’une autre plateforme vers un mobile. Cependant, la fonctionnalité est sur la feuille de route pour les futures mises à jour. »

(Google Play Store via Reddit).

Android Circuit rassemble chaque week-end l’actualité du monde Android ici sur Forbes. N’oubliez pas de me suivre pour ne manquer aucune couverture à l’avenir, et bien sûr, lisez la chronique sœur dans Apple Loop ! Le Circuit Android de la semaine dernière peut être trouvé ici, et si vous avez des nouvelles et des liens que vous aimeriez voir présentés dans Android Circuit, contactez-nous !