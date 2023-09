Lancement du FMC by Nothing prévu pour le 26 septembre

FMC, la sous-marque relativement nouvelle de Nothing, a officiellement programmé son lancement pour le 26 septembre. C’est un mardi. Jusqu’à présent, c’est tout ce que nous savons.

Plus tôt cette année, Carl Pei de Nothing a détaillé que la marque lancerait une montre intelligente et des écouteurs, mais le teaser de l’événement ne nous dit pas vraiment à quoi s’attendre. Nous croisons les doigts pour une montre, car nous avons suffisamment d’options d’écouteurs dans le monde tel qu’il est.

Dans l’état actuel des choses, la mission de CMF est de proposer des conceptions épurées à des prix abordables. Je suppose que nous verrons comment cela se déroulera plus tard ce mois-ci et, peut-être plus important encore, nous verrons quels marchés sont ciblés par le CMF.

Je ne sais toujours pas ce que signifie CMF.