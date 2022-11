Lancement du concept de camion Ram Punts Electric 1500 de LA au CES

Si vous étiez ravi d’avoir votre premier aperçu de la réponse de Ram au Chevrolet Silverado EV et au Ford F-150 Lightning au Salon de l’auto de Los Angeles plus tard ce mois-ci, j’ai de mauvaises nouvelles pour vous. Mais ne vous inquiétez pas car ses débuts n’ont pas été retardés par aussi beaucoup.

Ram lancera son concept de camionnette électrique au CES de Las Vegas en janvier, environ deux mois plus tard que ses débuts initialement prévus à Los Angeles. Dans une interview avec The Detroit Newsle PDG de Ram, Mike Koval Jr., a donné une raison assez simple : “En raison de son large éventail de technologies de pointe, ainsi que de la récente croissance mondiale de la marque dont nous avons parlé et du potentiel pour plus, nous avons estimé que cela était parfaitement logique. pour dévoiler le véhicule au CES 2023.”

Il convient de souligner que ce que nous verrons au CES sera un concept, c’est-à-dire qu’il ne sera pas une représentation parfaite de ce qui arrivera à la production. Au contraire, les débuts doivent être considérés comme un aperçu de ce que les acheteurs peuvent attendre d’un pick-up électrique Ram en ce qui concerne le marché. Même avec ce premier retard, Ram reste sur la bonne voie pour livrer un camion électrique de production en 2024. Avant cela, le constructeur automobile présentera une version électrique de son fourgon commercial ProMaster.

Même si Ram sera le dernier des trois grands constructeurs automobiles américains à lancer son camion électrique, donnant à ses concurrents une bonne avance sur les ventes, le directeur général de Ram a déclaré au Detroit News que son introduction ultérieure pourrait s’avérer être un atout. “La façon dont nous voyons cela est que c’est décidément un avantage pour nous, car nous savons en toute connaissance de ce que nos concurrents ont annoncé que nous apporterons une suite de solutions encore meilleure sur le marché en 2024”, a déclaré Koval dans son interview.

Ram espère électrifier la plupart de ses segments d’ici 2025 et a l’intention d’offrir des variantes entièrement électriques de tous ses véhicules d’ici 2030.