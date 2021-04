Le HP Chromebook 11a a fait ses débuts en Inde en tant qu’ordinateur portable abordable pour les étudiants. L’ordinateur portable à petit budget est livré avec les applications dont les étudiants auront le plus besoin au milieu de la pandémie COVID-19 pour poursuivre l’apprentissage en ligne. De plus, l’ordinateur portable est livré avec un processeur MediaTek octa-core sous le capot et un micro intégré pour activer Google Assistant pour les commandes vocales. Le HP Chromebook 11a est fourni avec un abonnement annuel gratuit à Google One qui comprend 100 Go de stockage dans le cloud, l’accès à des experts Google, la possibilité d’ajouter des membres de la famille et d’autres «avantages pour les membres».

En termes de spécifications, le Chromebook 11a de HP arbore un écran tactile IPS HD de 11,6 pouces (1366 × 768 pixels) avec une luminosité de 220 nits et une gamme de couleurs de 45%. Le panneau d’affichage a des cadres épais avec la webcam placée au centre du cadre supérieur. L’ordinateur portable fonctionne sur Chrome OS de Google qui héberge la boutique d’applications Google Play pour donner accès à plusieurs applications internes telles que Google Drive, Docs, Sheets, Slides, etc. Les utilisateurs peuvent également télécharger des applications tierces via la plate-forme. Notamment, le microphone intégré permet aux utilisateurs de rechercher des requêtes via des commandes vocales. Sous le capot, le HP Chromebook 11a embarque le processeur octa-core MediaTek MT8183 associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage intégré. Comme mentionné, les utilisateurs auront un accès gratuit au plan Google One pendant un an qui offre 100 Go de stockage dans le cloud. L’ordinateur portable prend également en charge une mémoire extensible de 256 Go.

En termes de batterie, le HP Chromebook 11a contient une batterie polymère Li-Ion de 37 Wh qui est censée offrir 16 heures d’autonomie par charge (utilisation standard). Les autres caractéristiques notables incluent le port USB Type-A et les ports USB Type-C, une prise audio 3,5 mm, une connexion Wi-Fi double bande, Bluetooth v5 et une webcam HP True Vision HD.

Le Chromebook HP 11a est disponible en Inde au prix de Rs 21 999 dans une seule finition de couleur bleu indigo. Il est disponible à l’achat via Flipkart.