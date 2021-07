Lancement du chiffrement de bout en bout en anneau dans le monde entier

Plus tôt cette année, Ring a lancé un « aperçu technique » de son logiciel de cryptage vidéo de bout en bout aux États-Unis. A ce jour, il est déployé à l’international (sauf en Belgique).

Ring utilise déjà le cryptage lorsque les vidéos des utilisateurs sont téléchargées sur le cloud et lorsqu’elles sont stockées sur les serveurs de Ring. Mais l’entreprise s’est retrouvée associée à des problèmes de sécurité après l’accès d’un certain nombre de caméras d’utilisateurs de Ring par des personnes extérieures, souvent en raison d’une mauvaise gestion des mots de passe individuels.

Le nouveau cryptage de bout en bout (E2EE) aidera les utilisateurs à protéger leurs comptes et à empêcher les gens d’accéder à leurs vidéos. Cependant, il n’est pas disponible sur tous les appareils et il désactivera un certain nombre de fonctionnalités clés. Pour l’instant, il s’agit donc d’un service opt-in.

Qu’est-ce que le chiffrement de bout en bout (E2EE) ?

En termes simples, il s’agit d’une autre couche de sécurité qui permettra aux vidéos d’être visionnées uniquement sur un appareil mobile choisi. Les vidéos seront cryptées au fur et à mesure qu’elles seront téléchargées à partir de la caméra et ne pourront être décryptées que pour devenir visibles sur des appareils de confiance.









À partir d’aujourd’hui, en plus des méthodes d’authentification telles que le SMS, les clients peuvent utiliser une application d’authentification compatible comme deuxième méthode de vérification lors de la connexion à leur compte Ring. Ring a plus d’informations sur les applications d’authentification dans la section d’assistance de son site Web.

Ring commence également à déployer CAPTCHA dans l’application Ring.

Quels appareils Ring sont compatibles avec le nouveau E2EE ?

Le nouveau E2EE ne sera pris en charge par aucune sonnette ou caméra vidéo Ring alimentée par batterie. De plus, les utilisateurs ne pourront pas regarder de vidéos sur l’application Rapid Ring, Ring.com, l’application de bureau Mac ou l’application Windows.

Il est uniquement compatible avec ces appareils:

Ring Video Doorbell Pro

Ring Video Doorbell Pro 2

Ring Video Doorbell Elite

Ring Video Doorbell Filaire

Anneau Spotlight Cam Filaire

Support de caméra pour projecteur annulaire

Stick Up Cam Elite (2e génération)

Plug-in Ring Stick Up Cam (3e génération)

Caméra d’intérieur

Anneau Projecteur Cam

Ring Floodlight Cam Wired Pro

Ring Floodlight Cam Wired Plus

Quelles fonctionnalités seront désactivées ?

Si les utilisateurs optent pour E2EE, certaines fonctionnalités seront désactivées. Ils seront à nouveau accessibles si E2EE est éteint, bien qu’ils puissent avoir besoin d’être réinitialisés manuellement.

Les utilisateurs partagés ne pourront plus voir les clips, les vidéos et les liens ne peuvent pas être partagés, et la vue en direct ne sera pas accessible à partir de plusieurs appareils en même temps.

Les appareils tiers n’y auront plus accès, les utilisateurs ne pourront donc plus regarder les vidéos Ring sur un Amazon Echo Show, Fire TV ou une tablette Fire.

De plus, les fonctionnalités telles que la vérification du mouvement, le mode Personnes uniquement, la caméra instantanée, la vue à vol d’oiseau, le pré-roll, la chronologie des événements et les notifications d’événements riches seront désactivées.

Pour voir la liste complète des fonctionnalités qui seront affectées, visitez le site Web de Ring. Ring a l’intention de rendre certaines de ces fonctionnalités utilisables avec E2EE à l’avenir, mais il n’y a pas encore de calendrier pour quand cela pourrait être.

Cela pourrait affecter l’adoption d’E2EE, car bon nombre de ces fonctionnalités ne sont disponibles que sur les appareils Ring de dernière génération et peuvent être les raisons pour lesquelles les gens ont mis à niveau en premier lieu.

Transfert sécurisé des appareils Ring

Ring lance également un moyen sécurisé pour les clients de transférer la propriété des appareils Ring, ce qui facilite la tâche lorsque les gens déménagent. Le nouveau propriétaire d’un appareil peut simplement scanner un code-barres lors de la configuration et toutes les vidéos et événements appartenant au propriétaire précédent seront dissociés.

Vous souhaitez mettre en place E2EE ? Voici un guide étape par étape sur la façon de le faire. Et si vous recherchez une nouvelle sonnette intelligente, consultez notre tour d’horizon des meilleures que nous ayons testées, avec des critiques et des notes.