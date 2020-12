Le fabricant d’équipement audio allemand Sennheiser a lancé son nouveau casque haute performance Sennheiser HD 560S en Inde. Les nouveaux écouteurs offrent aux utilisateurs une expérience sonore naturelle, a déclaré la société lors du lancement. Sennheiser a déclaré que le casque HD 560S offrait une expérience « à peine là » compte tenu de la conception légère du casque. Les Sennheiser HD560S sont des écouteurs filaires avec une réponse en fréquence de 6Hz à 38KHz et s’adressent à ceux qui préfèrent un son plus équilibré. Sennheiser affirme que le casque HD 560S offre une scène sonore spacieuse et des basses précises.

Les Sennheiser HD 560S sont au prix de Rs 18 990 en Inde et sont disponibles à l’achat sur le site officiel de Sennheiser ainsi que sur d’autres plateformes de commerce électronique et points de vente au détail en Inde. Les écouteurs sont conçus pour les auditeurs qui ont besoin de comprendre une mélodie dans tous ses détails. Les écouteurs ont également été conçus de manière à reproduire le son sans aucune interprétation. Les oreillettes ouvertes à l’arrière facilitent l’expansion naturelle des ondes sonores, tandis que leur alignement angulaire recrée la position d’écoute triangulaire optimale des haut-parleurs. Le Sennheiser HD 560S a une sensibilité de 110 dB / 1V. Les transducteurs du Sennheiser HD 560S sont spécifiquement réglés pour la précision et offrent des comparaisons A / B des composants, des mélanges et des formats de média.

Les écouteurs sont livrés avec un câble détachable de 3 mètres, une prise audio de 6,5 mm et un adaptateur de 3,5 mm avec un câble flexible de 15 cm. Selon Sennheiser, la bobine mobile du HD 560S est spécifiquement développée pour offrir une expérience sonore exceptionnelle quel que soit le système de lecture. Les écouteurs pèsent au total 240 grammes.