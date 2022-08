Lancement d’Oppo Watch 3 et Watch 3 Pro avec Snapdragon W5 Gen 1

À l’échelle internationale, Samsung vient de dévoiler quelques nouvelles montres intelligentes plus tôt dans la journée, comme vous le savez peut-être – les Galaxy Watch5 et Watch5 Pro. Et en Chine, Oppo a annoncé deux de ses propres nouveaux appareils portables, ne voulant pas se sentir en reste.

Comme promis, l’Oppo Watch 3 et l’Oppo Watch 3 Pro sont les premières montres intelligentes à utiliser la plate-forme portable Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm, qui a été officialisée en juillet.

L’Oppo Watch 3 est livrée avec un écran AMOLED 1,75″ 372×430 avec verre 3D sur le dessus, une batterie de 400 mAh qui se recharge en 60 minutes, 1 Go de RAM, 32 Go de stockage, Bluetooth 5.0, eSIM, NFC, résistance à l’eau 5ATM, GPS/Beidou /GLONASS/Galileo/QZSS, et le coprocesseur Apollo 4 Plus d’Oppo qui est utilisé à la place du Snapdragon lorsque peu de puissance de calcul est nécessaire.



Montre Oppo 3

Toutes ces spécifications permettent une autonomie de quatre jours avec une utilisation complète (ou trois jours si vous optez pour le modèle LTE et utilisez LTE). Alternativement, en mode léger, vous pouvez obtenir dix jours. La Watch 3 sera proposée en Platinum Black et Feather Gold. Il pèse 31,9 g sans la sangle.

L’Oppo Watch 3 Pro a un écran AMOLED plus grand de 1,91″ 378×496 qui est LTPO, une première pour un portable. Sa batterie est également plus grande à 550 mAh, ce qui permet cinq jours d’utilisation complète (quatre avec LTE) et 15 jours du mode lumière. Il se charge en 65 minutes. La Watch 3 Pro sera lancée en Platinum Black et Desert Brown. Elle pèse 37,5 g sans bracelet.



Montre Oppo 3 Pro

Le reste des spécifications est le même, y compris la présence de 100 modes d’entraînement, 150 cadrans de montre, un accéléromètre, un gyroscope, un capteur géomagnétique, un moniteur de fréquence cardiaque optique, un capteur d’oxygène sanguin, un capteur ECG, un capteur de lumière ambiante et un capteur de pression atmosphérique.

L’Oppo Watch 3 commence à 1 499 CNY (222 $ ou 216 € au taux de change actuel) et la Watch 3 Pro commence à 1 899 CNY (282 $, 274 €). Ils sont déjà disponibles à la commande et seront mis en vente en Chine le 19 août. Qu’ils obtiennent un jour un lancement international est à deviner à ce stade. Notez qu’ils exploitent une plate-forme logicielle propriétaire en Chine, et s’ils se lancent ailleurs, il n’est pas clair s’ils passeront à Wear OS ou non.

La source (en chinois) | Passant par