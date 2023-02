Lancement d’Oppo Reno8 T 5G et Enco Air3 en Inde

Un jour après son lancement mondial, le Reno8 T 5G d’Oppo est désormais disponible en précommande en Inde à partir de 29 999 INR pour la version 8/128 Go. Le téléphone sera disponible dans les couleurs Sunrise Gold et Midnight Black d’Oppo India et de détaillants partenaires en ligne et hors ligne. Les ventes ouvertes commencent le 10 février.









Oppo Reno8 T 5G dans les couleurs Sunrise Gold et Midnight Black

Oppo offre un bonus d’échange de 2 000 INR et un bonus de fidélité de 1 000 INR pour ceux qui échangent un téléphone Oppo via Cashify. ICICI Bank, SBI Cards, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank, One Card, AU Small Finance Bank, IndusInd Bank Les clients bénéficient d’une remise en argent de 10% et d’un EMI sans frais pendant 6 mois maximum.

Les offres en ligne incluent une offre d’échange de 3 000 INR et jusqu’à 10 % de remise bancaire pour les clients de Kotak Bank, HDFC, Yes Bank et SBI Bank. Les acheteurs de Reno8 T 5G bénéficient également d’une réduction de 500 INR sur les écouteurs sans fil Enco Air3 valables jusqu’au 16 février.

Oppo Enco Air3 TWS propose des pilotes dynamiques de 13,4 mm, une connectivité Bluetooth 5.3 et jusqu’à 31 heures de lecture avec le boîtier de charge.







Spécifications clés de l’Oppo Enco Air3 TWS

Les écouteurs disposent également d’une suppression du bruit des appels DNN, d’un traitement audio HiFi DSP, d’un mode à faible latence de 47 ms et d’une résistance à l’eau et à la poussière IP54. Le prix est fixé à 2 999 INR et les ventes ouvertes commencent le 10 février.

