Lancement d’Oppo Reno 6, 6 Pro et 6 Pro + en Chine

Oppo vient d’introduire la série Reno 6, dont la rumeur est longue, sur le marché chinois; composé de modèles standard, Pro et Pro +, tous dotés d’une triple caméra arrière et d’une charge rapide de 65 W.

Fidèle à son habitude, la ligne Reno a franchi une étape de mise à jour de six mois, la série Reno 5 ne faisant ses débuts sur le marché natif d’Oppo en Chine qu’à la mi-décembre 2020. La plus grande amélioration de cette nouvelle ligne par rapport à ses prédécesseurs est une nouvelle série de chipsets exécutant le spectacle.

Oppo Reno 6

Comparé les uns aux autres, la base Reno 6 se distingue visuellement par son design à dalle – qui rappelle la série iPhone 12 d’Apple (qui lui-même rappelle l’iPhone 4 d’origine). Il est centré sur un écran AMOLED Full HD + 90 Hz de 6,4 pouces et fonctionne sur le chipset 6 nm Dimensity 900 récemment annoncé de MediaTek, qui lui confère des capacités 5G.

Une configuration à triple caméra – dirigée par une unité de 64Mp et accompagnée d’un capteur ultra-large de 8Mp et d’un capteur macro de 2Mp (avec un vivaneau selfie de 32Mp) – occupe les coins de l’avant et de l’arrière du Reno 6, tandis qu’une batterie de 4300mAh avec 65W La charge SuperVOOC 2.0 (comme sur les autres entrées Reno 6) est également incluse.

Les prix locaux placent le Reno 6 à 2799 CNY ¥ (environ 310 £ / 360 € / 440 $ US) pour le modèle de base 8 Go de RAM / 128 Go ou 3199 ¥ (environ 355 £ / 410 € / 500 $) pour le SKU de 12 Go de RAM / 256 Go, avec disponibilité (en Chine) à partir du 11 juin.

Oppo Reno 6 Pro et Reno 6 Pro +

Esthétiquement, les Reno 6 Pro et Pro + semblent presque identiques dans leur conception, avec des formes plus arrondies rappelant les appareils Reno récents précédents (tels que leurs prédécesseurs directs). Les deux modèles sont en tête avec des écrans Full HD + AMOLED 6,55 pouces 90 Hz et tous deux disposent de batteries 4500 mAh, à nouveau avec une charge SuperVOOC 2.0 de 65 W. Là où les choses divergent, c’est à la fois avec leurs chipsets et leurs configurations de caméra.

Alimenté par un MediaTek Dimensity 1200+ (ce qui signifie encore 5G), le Reno 6 Pro intègre un capteur principal de 64Mp, un ultra-large 8Mp et un vivaneau de macro 2Mp (similaire au Reno 6 standard), pris en charge par un capteur de profondeur de 2Mp.

L’appareil photo du Reno 6 Pro +, quant à lui, est un berceau du produit phare Oppo Find X3 Pro, doté d’un capteur de plomb Sony IMX776 50Mp, accompagné d’un vivaneau ultra-large de 16Mp, d’un capteur téléobjectif de 13Mp 2x et du capteur de profondeur obligatoire de 2Mp. Il s’appuie également sur les performances de son prédécesseur avec un Qualcomm Snapdragon 870 compatible 5G.

Du point de vue logiciel, les trois modèles fonctionnent sur Android 11 avec le propre ColorOS 11.3 de la société en plus.

Contrairement au téléphone de base, Pro et Pro + seront mis en vente plus tôt en Chine, le 5 juin. Le 6 Pro commence à 3499 ¥ (390 £ / 450 € / 550 $) pour le modèle 8 Go de RAM / 128 Go, la version 12 Go de RAM / 256 Go se vend à 3799 ¥ (420 £ / 490 € / 595 $). Le Plus, quant à lui, coûte 3999 ¥ (440 £ / 515 € / 630 $) pour le modèle 8 Go de RAM / 128 Go et 4499 ¥ (500 £ / 580 € / 705 $) pour le SKU de 12 Go de RAM / 256 Go.