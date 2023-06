Lancement d’itel S23 le 14 juin

Un nouveau téléphone itel sera lancé la semaine prochaine avec l’itel S23. L’appareil sera dévoilé le mercredi 14 juin et fera ses débuts sur Amazon India avec un prix de départ de 8 999 INR (109 $). Amazon du téléphone page de destination a déjà les principales spécifications répertoriées, nous avons donc une bonne idée de ce à quoi nous attendre.









affiche de lancement d’itel S23 et spécifications clés

L’appareil comportera un écran LCD HD + de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une découpe en forme de goutte d’eau. Il sera équipé d’un chipset Unisoc T606 et de 8 Go de RAM pouvant s’étendre à 16 Go via une RAM virtuelle. itel S23 apportera également une caméra principale de 50MP avec une ouverture f/1.6 aux côtés d’une caméra auxiliaire non spécifiée.









conception et caméras itel S23

La version Mystery White comportera une finition arrière changeant de couleur. Côté batterie, on peut s’attendre à une cellule de 5 000 mAh qui se recharge via USB-C.

Source