Lancement d’iQOO Z3 India prévu pour le 8 juin

L’iQOO Z3 annoncé en Chine en mars devait arriver en Inde début mai, mais les plans ont été modifiés en raison de la deuxième vague de COVID-19 dans le pays. Cependant, la situation s’améliorant, le fabricant de téléphones a annoncé aujourd’hui qu’il introduirait le Z3 en Inde le 8 juin.

L’iQOO Z3 sera livré avec le SoC Snapdragon 768G 5G à la barre, ce qui en fera le premier smartphone indien à être alimenté par le chipset 7 nm de Qualcomm. Et si le reste des spécifications reste le même que le modèle chinois (nous le disons parce que l’iQOO 7 indien est un Neo5) renommé, vous obtiendrez un écran LCD FullHD + 120 Hz de 6,58 pouces, un lecteur d’empreintes digitales latéral et une batterie de 4 400 mAh avec Charge 55W.

Le smartphone fonctionnera sous Android 11, probablement avec Funtouch OS 11, et la société a confirmé il aura 8 Go de RAM LPDDR4X à bord, qui peuvent être étendus jusqu’à 3 Go à l’aide de la fonction RAM étendue qui utilise le stockage interne du smartphone.









iQOO Z3

Pour la photographie, l’iQOO Z3 est livré avec un total de quatre caméras – un tireur selfie 16MP à l’intérieur de l’encoche et une configuration triple caméra à l’arrière comprenant des unités principales 64MP, ultralarges 8MP et macro 2MP.

iQOO n’a pas révélé le prix du Z3 en Inde, mais la variante de base du smartphone avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage coûte 1 699 CNY (265 $ / 220 €) en Chine, ce qui se traduit par environ 19 400 INR aux taux de change actuels, alors attendez-le à un prix dans la même gamme en Inde.