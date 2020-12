La sous-marque Vivo iQoo a lancé l’iQoo U3 en Chine. Le smartphone est livré avec un écran de 6,58 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et est alimenté par un processeur octa-core MediaTek Dimensity 800U 5G. L’iQoo U3 est la dernière offre 5G de la société et a déjà été pré-commandé en Chine avec les ventes à partir du 18 décembre. L’iQoo U3 a été lancé en deux variantes de couleur – Glow Blue et Too Early Black, et deux options de RAM. La marque fait partie de Vivo en Chine mais en Inde, elle s’est distancée de la maison mère et se positionne comme une marque indépendante, en raison du ressentiment croissant envers les marques chinoises dans le pays.

L’iQoo U3 a été mis en ligne sur le site Web de Vivo. Le smartphone a été vendu au prix de 1498 CNY (environ 16 800 Rs) pour la variante de stockage 6 Go de RAM + 128 Go et de 1698 CNY (environ 19000 Rs) pour la variante de stockage 8 Go de RAM + 128 Go. Il n’y a pas encore de mot sur la disponibilité du smartphone en dehors de la Chine, mais le smartphone serait lancé sur divers marchés à l’échelle mondiale. En termes de spécifications, l’iQoo U3 arbore un écran LCD de 6,58 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90Hz. Il est alimenté par un chipset octa-core MediaTek Dimensity 800U 5G associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Le smartphone fonctionne sur Android 10 hors de la boîte.

En termes d’optique, l’iQoo U3 dispose d’une configuration à double caméra avec un appareil photo principal de 48 mégapixels avec une ouverture f / 1,79 et un appareil photo secondaire de 2 mégapixels avec une ouverture f / 2,4. Le smartphone peut enregistrer des vidéos en 4K et dispose d’un zoom numérique jusqu’à 10x. À l’avant, l’iQoo U3 dispose d’un selfie de 8 mégapixels.

L’iQoo U3 contient une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 18 W. Les options de connectivité incluent 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB type-C et une prise casque 3,5 mm.