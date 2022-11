Lancement d’iQOO Neo7 SE le 2 décembre avec Dimensity 8200

L’iQOO Neo7 SE sera lancé le 2 décembre aux côtés de l’iQOO 11 et ce sera le premier téléphone à être lancé avec le chipset MediaTek Dimensity 8200. Le Dimensity 8200 devrait être une mise à niveau incrémentielle par rapport à la puce 8100 sortante avec une configuration de cœur et une vitesse d’horloge différentes – 1x Cortex-A78 cadencé à 3,1 GHz et 3x Cortex-A78 fonctionnant à 3,0 GHz tandis que les cœurs Cortex-A55 restent à 2,0 GHz .









Affiches iQOO Neo7 SE

Ailleurs, l’iQOO Neo7 SE serait doté d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone apportera également probablement une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 120 W. Nous rencontrerons sûrement plus de détails dans les jours précédant l’événement de lancement de vendredi prochain.

