Lancement d’Infinix Smart 6 en Inde le 27 avril

L’Infinix Smart 6 dévoilé en octobre dernier fera ses débuts en Inde le 27 avril. Il est alimenté par le SoC Unisoc SC9863A et fonctionne sous Android 11 (Go Edition) avec XOS 7.6 en plus.

Gali gali mein shor hai, SMART 6 mein #ZyadaSeMore64 hai. Smart desh ka SMART phone à un prix jamais vu auparavant. Lancement le 27 avril uniquement sur @Flipkart Savoir plus: https://t.co/0VxxGjweKc pic.twitter.com/SBpFNpoTef – Infinix Inde (@InfinixIndia) 23 avril 2022

Le smartphone dispose de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage à bord, mais le modèle indien sera livré avec 64 Go de stockage, et vous pourrez également étendre la RAM virtuellement de 2 Go.









Infinix Smart 6 sera livré avec un écran de 6,6″ et 64 Go de stockage

L’Infinix Smart 6 est construit autour d’un écran HD+ de 6,6″ avec une luminosité maximale de 500 nits et une encoche pour le tireur de selfie 5MP. Le panneau arrière du smartphone, recouvert d’un matériau antibactérien Silver Ion, arbore un scanner d’empreintes digitales et un îlot de caméra de forme carrée avec quatre cercles – un pour le flash, un pour l’appareil photo principal 8MP et un pour le capteur de profondeur.Le quatrième est juste pour la symétrie.









Le panneau arrière antibactérien d’Infinix Smart 6 arbore une configuration à double caméra

L’Infinix Smart 6 est également livré avec un traitement audio DTS et dispose d’une batterie de 5 000 mAh sous le capot qui s’alimente via un port microUSB.

Infinix n’a pas révélé combien coûtera le Smart 6 en Inde, mais le smartphone page promotionnelle sur Flipkart dit qu’il sera lancé dans le pays « à un prix jamais vu auparavant ».