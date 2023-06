Lancement des versions Tecno Spark Go 2023 et Spark 10 Magic Skin Orange

Tecno a apporté deux nouvelles options de couleur Skin Orange à ses téléphones Spark Go 2023 et Spark 10 en Inde. Les nouvelles couleurs apportent un dos en similicuir avec une couleur orange vif tout en conservant les découpes angulaires sur le Spark Go 2023. Le cuir orange s’étend jusqu’à l’îlot de la caméra sur le Spark 10 et les anneaux autour des modules arborent également de l’orange.









Spark GO 2023 et Spark 10 en peau orange

Tecno Spark Go 2023 coûtera 7 999 INR tandis que Spark 10 coûtera 11 699 INR. Les deux nouvelles couleurs des téléphones sont déjà disponibles dans les magasins en ligne et les magasins de détail Tecno. Pour plus de détails sur le Spark Go 2023, consultez notre couverture des annonces ici. Vous pouvez également consulter notre couverture du Spark 10 ici.