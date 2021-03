Le dernier smartphone de jeu de la marque chinoise de smartphones Nubia, la série Red Magic 6, sera en précommande dans le monde entier à partir du 9 avril, a annoncé la société mercredi. La série Red Magic 6 comprend le Red Magic 6 et le Red Magic 6 Pro. Les deux smartphones sont alimentés par un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et sont proposés dans plusieurs configurations. Les smartphones de jeu de la série Red Magic 6 seront disponibles en précommande aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. On ne sait pas quand la série Nubia Red Magic sera disponible en Inde.

La société a annoncé les précommandes de Red Magic 6 et Red Magic 6 Pro via un tweet. Le Red Magic 6 et le Red Magic 6 Pro seront en précommande à partir du 9 avril. La série Red Magic 6 est au prix de 599 $ (environ Rs 43 490) aux États-Unis. Les prix indiens et la disponibilité n’ont pas encore été révélés. La série Nubia Red Magic 6 a été lancée en Chine plus tôt ce mois-ci, et la batterie du Red Magic 6 Pro reste la seule différence entre la variante chinoise et la variante globale de la série Red Magic 6.

Le Red Magic 6 arbore un écran Full HD + de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et une fréquence d’échantillonnage par simple contact de 500 Hz (fréquence d’échantillonnage multi-touch de 360 ​​Hz). Les autres caractéristiques d’affichage incluent un rapport de contraste de 1 000 000: 1, une sertisseuse basse SGS High Brush, 630 nits de luminosité maximale et les certifications SGS Low Blue Light Eye Care. Le Red Magic 6 est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et est livré avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1.

Le Nubia Red Magic 6 a une configuration de triple caméra arrière qui comprend un capteur principal de 64 mégapixels, un tireur ultra grand angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. À l’avant, il y a un jeu de tir selfie de 8 mégapixels.

Il y a des déclencheurs de jeu à double touche sur les épaules et le logo à l’arrière s’allume. Le smartphone est livré avec un système de refroidissement ICE 6.0 qui comprend un ventilateur centrifuge haute vitesse de 18000 tr / min, un conduit d’air de canyon de refroidissement, une feuille de cuivre supraconductrice, du graphène à gel thermique et un dissipateur de chaleur VC pour contrôler la température du smartphone.

Le Red Magic 6 Pro est également livré avec des spécifications similaires à celles du Red Magic 6. La variante Pro, cependant, a plus de RAM et de stockage, et un meilleur système de refroidissement. Le Red Magic 6 Pro est livré avec un système de refroidissement multidimensionnel à 7 couches qui comprend un ventilateur centrifuge haute vitesse de 20 000 tr / min et une lame de glace de refroidissement de qualité aéronautique. Le chipset Qualcomm Snapdragon 888 offre jusqu’à 18 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1. Il y a une batterie de 5050 mAh sur le Red Magic 6 Pro avec une charge rapide de 66 W, identique à celle du Red Magic 6.

Le module de caméra sur le Red Magic 6 Pro est également le même que le Red Magic 6, y compris un tireur principal de 64 mégapixels, un objectif grand angle de 8 mégapixels et un jeu de tir macro de 2 mégapixels. À l’avant, le Red Magic 6 Pro dispose également d’un jeu de tir de 8 mégapixels.