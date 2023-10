Lancement des smartphones les plus attendus en octobre 2023 | Actualités technologiques

Si vous recherchez un nouveau smartphone, attendre quelques jours supplémentaires pourrait vous aider à obtenir une meilleure offre. Alors que nous entrons en octobre, cela devrait inclure plusieurs lancements de smartphones de grandes marques comme Google, Samsung et OnePlus. Voici quelques-uns des smartphones les plus attendus lancés ce mois-ci.

Série Google Pixel 8

Ce n’est plus un secret que Google lancera sa prochaine série de smartphones Pixel le 4 octobre. Cette fois-ci, la société devrait annoncer le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, tous deux alimentés par la puce Tensor G3 et un nouvel appareil photo. système. Selon des fuites, ces smartphones seront dotés de nouvelles capacités logicielles basées sur l’IA, notamment la possibilité de modifier les visages et la technologie d’amélioration vidéo.

OnePlus Ouvert

OnePlus aurait annoncé son premier téléphone pliable en août, mais il a été retardé pour des raisons inconnues. On suppose maintenant que la société pourrait enfin dévoiler son premier appareil pliable, appelé OnePlus Open, en septembre. Il serait basé sur l’Oppo Find N2 et alimenté par le SoC phare Snapdragon 8 Gen 2. Selon certaines rumeurs, le OnePlus Open serait également le premier smartphone de la société à inclure un objectif zoom périscope.

OnePlus 11R (Rouge)

Le OnePlus 7 a été le dernier téléphone à présenter la couleur rouge emblématique, et la société a commencé à teaser le lancement du OnePlus 11R en rouge. Ce smartphone offrirait également jusqu’à 18 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Il devrait avoir une finition semblable à du cuir ainsi qu’une configuration de caméra circulaire à l’arrière. Le smartphone sera alimenté par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et devrait être livré avec le skin OxygenOS 13 basé sur Android 13.

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung a également commencé à teaser le lancement du Galaxy S23 FE. La société devrait lancer le S23 FE en deux variantes. Sur certains marchés, l’appareil sera alimenté par le SoC Exynos 2200 ou Snapdragon 8+ Gen 1. Le smartphone devrait offrir des fonctionnalités telles qu’un indice IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et il devrait également comporter un écran compact de 6,5 pouces à 120 Hz avec une résolution FHD+.

Série Vivo V29

Vivo a également confirmé l’annonce de sa dernière série de smartphones V29 le 4 octobre. Selon le site officiel, la série V29 comportera un écran incurvé et comprendra également un téléobjectif 2x, que l’on ne voit généralement pas sur de nombreux milieu de gamme. Téléphone (s. Le smartphone sera disponible dans des variantes de couleurs, dont le Majestic Red.