Nous avons vu deux principaux smartphones de jeu lancés en mars – l’Asus ROG Phone 5 et le Nubia Red Magic 6. Nous avons maintenant le troisième grand lancement de smartphones de jeu de ce mois-ci – le Black Shark 4 de Xiaomi. La série Black Shark 4 a été lancée en Chine avec la vanille Black Shark 4 et Black Shark 4 Pro. Le Black Shark 4 a supprimé de nombreux éléments de smartphone de jeu conventionnels. Le Black Shark 4 et le Black Shark 4 Pro sont tous deux équipés d’un écran perforé FHD + de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux de réponse tactile de 720 Hz – le taux de réponse le plus élevé observé sur n’importe quel écran de smartphone. L’édition vanille du Black Shark 4 est livrée avec un SoC Qualcomm Snapdragon 870, tandis que le Black Shark 4 Pro est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 888, l’offre phare du fabricant de puces Americna. Les deux smartphones sont également livrés avec une charge rapide de 120 W pour leurs batteries de 4500 mAh. Le Black Shark 4 et le Black Shark 4 Pro sont censés charger complètement la batterie en seulement 15 minutes.

Le Black Shark 4 a été proposé au prix de 2499 CNY (environ 27800 Rs) pour la configuration de stockage 6 Go de RAM + 128 Go, 2699 CNY pour la variante 8 Go de RAM + 128 Go (environ 30000 Rs), 2999 CNY (environ 33300 Rs). La variante haut de gamme du Black Shark 4 avec 12 Go de RAM + 256 Go de stockage a été vendue au prix de 3299 CNY (environ 36 700 Rs). Le Black Shark 4 Pro, en revanche, est au prix de 3 999 CNY pour la variante de base (environ 44 500 Rs), 4 499 CNY pour la variante 12 Go de RAM + 256 Go (environ 50 000 Rs) et 5 299 CNY pour les spécifications haut de gamme. Variante de 16 Go de RAM + 512 Go de RAM (environ 59 000 Rs). Les deux smartphones sont livrés avec des caméras arrière triples mais avec des spécifications différentes. Le Black Shark 4 Pro est livré avec un jeu de tir principal de 64 mégapixels, accompagné d’un appareil photo secondaire de 8 mégapixels et d’un jeu de tir tertiaire de 5 mégapixels. Le Black Shark 4, quant à lui, est livré avec un appareil photo principal de 48 mégapixels, accompagné des mêmes tireurs secondaires et tertiaires de 8 mégapixels et 5 mégapixels. L’une des caractéristiques les plus intéressantes de la série Black Shark 4 est la présence de déclencheurs d’épaule physiques. Les boutons de déclenchement sur le Black Shark 4 «pop-out» lorsque vous voulez jouer à des jeux, ce qui les fait monter et se transformer en boutons physiques. Ces déclencheurs peuvent être mappés pour d’autres fonctions ainsi que pour un accès rapide aux informations personnelles.

La principale différence entre le Black Shark 4 et le Black Shark 4 Pro, mis à part les processeurs, réside dans la conception. Le Black Shark 4 Pro est livré avec de grands motifs en «X» à l’arrière, avec des LED qui s’allument, tandis que la version vanille du Black Shark 4 est livrée sans les lumières LED et a des panneaux arrière simples pour certaines configurations.

Il n’y a pas de mot sur la disponibilité internationale ou le prix de la série Black Shark 4, mais on dit que le smartphone coûtera plus cher que son prix en Chine dans les régions en dehors du pays. Les rapports suggèrent que le Black Shark 4 deviendra un smartphone de jeu plutôt abordable.