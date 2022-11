Lancement des satellites WorldView Legion en janvier

Société d’infrastructure et d’imagerie spatiale Maxar a déclaré jeudi que le premier lancement de ses principaux satellites d’imagerie de nouvelle génération est prévu pour le début de l’année prochaine.

La société prévoit de livrer la première paire de satellites WorldView Legion en décembre, le lancement via SpaceX étant prévu en janvier.

WorldView Legion est la constellation de six satellites d’imagerie de la société et est essentielle pour que la société continue de remporter des contrats lucratifs auprès des agences de défense et de renseignement américaines. Mais le premier lancement de Legion a été repoussé à plusieurs reprises, en partie à cause de retards dans la chaîne d’approvisionnement et de problèmes de test.

Inscrivez-vous ici pour recevoir les éditions hebdomadaires de la newsletter Investir dans l’espace de CNBC.

Maxar a déclaré que les satellites pour le premier lancement avaient tout terminé sauf les tests d’intégration finaux.

La mise à jour accompagne le rapport sur les résultats du troisième trimestre de Maxar, dans lequel la société a réalisé un bénéfice de 110 millions de dollars en EBITDA ajusté, en baisse de 2% par rapport à la même période de l’année précédente, et des revenus peu modifiés de 436 millions de dollars.

Cependant, le carnet de commandes de la société a considérablement augmenté pour atteindre près de 3 milliards de dollars, en hausse de 56 % par rapport au début de 2022.

Les actions de Maxar ont baissé de 30 % cette année à la clôture de jeudi de 20,52 $.