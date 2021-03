Les trois téléphones ont été mis en vente le jour même de leur dévoilement (17 mars) à partir de 349 €, 429 € et 449 € pour les A52, A52 5G et A72 en Europe. Pendant ce temps, les prix britanniques des A52 5G et A72 s’élèvent respectivement à 399 £ et 419 £.

Après des mois de fuites de plus en plus révélatrices, la nouvelle cheville ouvrière des smartphones de la série A 2021 de Samsung – le Galaxy A52 (et son frère compatible 5G) – est enfin là, avec le Galaxy A72, légèrement plus grand.

