Intel a annoncé ses derniers processeurs de 11e génération pour PC de bureau, sous sa série de processeurs Rocket Lake-S. Les processeurs Intel de 11e génération sont proposés dans les Core i5, i7 et une variante Core i9 haut de gamme, tous basés sur une architecture de chipset 14 nm plus ancienne. Sur cette conception plus ancienne de 14 nm, Intel a réussi à mettre en œuvre une nouvelle microarchitecture – Cypress Cove, qui, selon elle, sera en mesure d’accueillir des fréquences d’horloge plus élevées que les processeurs de bureau Intel de 11e génération Rocket Lake-S apportent à la table. Curieusement, les nouveaux processeurs Intel de 11e génération se voient proposer un nombre de cœurs inférieur à celui de leurs prédécesseurs (et par rapport à son principal rival du secteur, AMD), tout en prenant du recul sur le front de l’architecture du chipset – alors même qu’AMD est passé à un environnement plus dense. Architecture de puce 7 nm.

Malgré moins de cœurs, Intel affirme que les processeurs Rocket Lake-S de 11e génération amélioreront les performances de jeu globales, ainsi que des instructions par cycle (IPC) 19% plus rapides pour les cœurs turbo les plus fréquents de ses processeurs. La gamme de nouveaux processeurs prend également en charge les modules de RAM DDR4 fonctionnant à des fréquences plus rapides de 3200 MHz et comprend des graphiques intégrés de nouvelle génération – avec les puces Intel UHD 750 basées sur l’architecture Intel Xe. Intel justifie sa décision de configuration en soulignant que «les jeux et la plupart des applications continuent de dépendre de cœurs haute fréquence pour générer des fréquences d’images élevées et une faible latence».

Intel affirme que malgré le retour sur les cœurs, les nouveaux processeurs Rocket Lake-S Intel de 11e génération représentent de meilleures performances de jeu.

Au sommet de la gamme se trouve le processeur Intel Core i9-11900K, qui dispose de huit cœurs par rapport à la conception à 10 cœurs du Core i9-10900K (10e génération). Cependant, la vitesse d’horloge de pointe est augmentée à 5,3 GHz, ce qui inclut d’autres avantages tels que la prise en charge de PCIe 4.0, un débit multimédia et d’affichage amélioré, et la prise en charge de Thunderbolt 4.0 et Wi-Fi 6E, entre autres. Intel affirme que malgré le retour sur les cœurs, les nouveaux processeurs Rocket Lake-S Intel de 11e génération représentent de meilleures performances de jeu. Il peut prendre en charge trois écrans 4K HDR 60Hz, ainsi que le décodage HEVC 12 bits et la compression E2E, ainsi que le décodage du codec AV1 10 bits pour lire des performances d’arrière-plan simultanées. Il intègre également Intel Deep Learning Boost et Vector Neural Network pour les tâches basées sur l’apprentissage en profondeur.

Intel apportera également ses processeurs Alder Lake de 12e génération plus tard cette année, qui devraient passer à une architecture 10 nm plus avancée.

La gamme globale des processeurs Intel Rocket Lake-S de 11e génération comprend cinq SKU Core i9, cinq SKU Core i7 et neuf SKU Core i5. Parallèlement, Intel a également annoncé des processeurs Core i3 actualisés toujours basés sur l’architecture Comet Lake-R de 10e génération. Intel s’est également concentré sur des optimisations telles que l’overclocking de la mémoire déverrouillée avec les cartes mères d’entrée de gamme des séries B et H. Cela signifie que les nouveaux processeurs Intel de 11e génération seront compatibles avec les cartes mères de la série 400 de l’ancienne génération, à l’exception des cartes de base des séries B460 et H410. Bien entendu, elles fonctionneront mieux sur les nouvelles cartes mères de la série 500 – ce qui permettra également de prendre en charge la nouvelle prise en charge de 20 voies de connectivité PCIe 4.0.

Étant donné que le fabricant de puces rival AMD propose déjà des processeurs de bureau basés sur 7 nm allant jusqu’au Ryzen 9 5950X à 16 cœurs, il reste à voir si les processeurs Intel Rocket Lake-S de 11e génération répondent à l’offre d’AMD. Intel apportera également ses processeurs Alder Lake de 12e génération plus tard cette année, qui devrait passer à une architecture 10 nm plus avancée pour les puces de bureau d’Intel. Les prix de détail des nouvelles puces de 11e génération n’ont pas encore été annoncés, mais Intel a répertorié une fourchette à partir de 157 $ (environ 11500 Rs) pour le SKU de base Core i5-11400K, jusqu’à 539 $ (environ Rs 39000) ) pour le SKU Core i9-11900K haut de gamme.