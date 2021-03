Poco a annoncé le lancement mondial de ses deux premiers téléphones pour 2021: le Poco F3 de milieu de gamme et la centrale de jeu économique Poco X3 Pro, qui introduit également un nouveau chipset dans le Qualcomm Snapdragon 860.

Le Poco F3 est le premier véritable successeur du tout premier combiné de Poco, le Pocophone F1 de 2018 – alors que l’année dernière a vu l’arrivée du F2 Pro, il n’y a techniquement jamais eu de Poco F2 standard.

Le F3, surnommé « The Real Beast » par la marque, devrait en offrir suffisamment pour que l’attente en vaille la peine.

Propulsé par le Snapdragon 870 – essentiellement une version surchargée du produit phare Snapdragon 865 vieux d’un an – il devrait offrir des performances presque phares à la moitié du prix, y compris la prise en charge de la 5G.

L’écran AMOLED de 6,67 pouces prend en charge des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz à une résolution FHD +, avec un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz qui devrait en faire une excellente option de jeu. Il possède également l’une des plus petites caméras perforantes du marché, avec seulement 2,76 mm de diamètre.







Le design a clairement été une priorité pour le F3. L’ensemble du téléphone est assez mince, avec moins de 8 mm de diamètre, et le langage de conception minimaliste des modèles blanc et noir rappelle le plus le récent produit phare de Xiaomi Mi 11. Si vous voulez un peu plus de piquant, il y a toujours le modèle bleu légèrement plus occupé.

La batterie 4520mAh et la charge de 33W sont à peu près comparables pour le cours maintenant, et les spécifications de la caméra semblent solides, même si elles sont également banales: une caméra principale de 48Mp, f / 1.8 prise en charge par un ultra-large et un télémacro.

Le F3 est rejoint par le Poco X3 Pro, un suivi plutôt tardif du Poco X3 NFC de septembre dernier – notre choix pour le meilleur téléphone économique de 2020, et toujours notre principale recommandation pour les appareils abordables.







Le point fort du X3 Pro est sans aucun doute le Qualcomm Snapdragon 860. Faisant ses débuts dans le X3 Pro, le 860 est également une version surchargée d’une ancienne puce phare de Qualcomm – dans ce cas, le 855.

Bien que cette technologie ait peut-être plus de deux ans maintenant et laisse le X3 Pro limité à la 4G plutôt qu’à la 5G, cela signifie qu’il devrait être confortablement la puce 4G la plus puissante du marché. Attendez-vous à ce que les performances de jeu dépassent confortablement le Poco X3 d’origine, et même battent les téléphones phares en utilisant le populaire Snapdragon 765G – un chipset 5G qui offre un réseau supérieur mais une puissance de traitement moins pure.

Sinon, le X3 Pro ne mélange pas trop les choses. Vous trouverez le même écran LCD 120 Hz que le modèle précédent et un design similaire, mais avec de nouvelles options de couleur. Cela signifie qu’avec 215 g et 9,4 mm d’épaisseur, il sera tout aussi lourd que le X3 d’origine et confortablement plus gros que le svelte F3.

La spécification de la caméra est presque identique à celle du F3, mais remplace le télémacro par une macro et un capteur de profondeur réguliers. La charge de 33 W et la batterie de 5160 mAh restent inchangées par rapport au X3 d’origine – et oui, le NFC est là aussi.







Les Poco F3 et X3 Pro devraient être lancés dans le monde entier ce mois-ci et au Royaume-Uni en avril, et chacun sera disponible sur le site Web d’Amazon et de Poco. Le F3 coûte 329 £ / 349 € pour 6 Go + 128 Go et 349 £ / 399 € pour 8 Go + 256 Go, tandis que le X3 Pro ne coûte que 199 £ / 249 € pour 6 Go + 128 Go et 249 £ / 299 € pour 8 Go + 256 Go. Les deux seront encore moins chers si vous agissez rapidement, avec des offres de réservation anticipée qui réduisent les prix jusqu’à 50 €.