Lancement des paris sportifs ESPN via le partenariat avec Penn Entertainment

Disney ‘s ESPN lance un paris sportifs, plongeant l’unité de divertissement sportif plus profondément dans le monde des paris.

Société de jeu américaine Penn Divertissement dit que c’est partenariat avec ESPN pour renommer et relancer son bookmaker sous le nom d’ESPN Bet. C’est la première fois que la marque ESPN sera sur une plateforme de paris sportifs.

ESPN Bet reprendra Penn’s Barstool Sportsbook et deviendra l’opération exclusive d’ESPN. Il sera lancé cet automne dans les 16 États de paris légalisés.

ESPN cherchait depuis un certain temps un partenaire dans le secteur des paris sportifs. L’automne dernier, l’ancien PDG de Disney, Bob Chapek, a déclaré que même si ESPN ne prendrait jamais de paris lui-même, il souhaitait s’associer à une société de jeux d’argent.

L’accord donne à ESPN une autre source de revenus, car la coupure de cordon pèse sur le secteur de la télévision traditionnelle. Pendant ce temps, l’accord permet à Disney de consolider ses liquidités car il perd de l’argent sur son unité de streaming et est susceptible d’acquérir la participation de Comcast dans Hulu au début de l’année prochaine.

Le PDG de Disney, Bob Iger, a également récemment signalé sur CNBC que la société recherchait un partenaire stratégique et était prête à décharger ses réseaux de télévision par câble.

L’accord, annoncé mardidonne à Penn le droit exclusif sur la marque ESPN Bet aux États-Unis pendant 10 ans, qui peut être prolongé de 10 ans supplémentaires si les deux parviennent à un accord mutuel.

Dans le cadre de l’accord, Penn versera à ESPN 1,5 milliard de dollars en espèces sur une période de 10 ans. L’accord accorde également à ESPN environ 500 millions de dollars de bons de souscription pour acheter environ 31,8 millions d’actions ordinaires de Penn qui seront acquises au cours de la même période.

ESPN aura également la possibilité de désigner un observateur sans droit de vote au conseil d’administration de Penn ou, après trois ans, de désigner un membre du conseil sous réserve de certaines approbations réglementaires et d’un seuil de propriété minimum.

Penn cédera ses actions dans Barstool Sports au fondateur David Portnoy. Penn est devenu l’unique propriétaire de Barstool en février lorsque la société a finalisé son acquisition de Barstool pour 388 millions de dollars.

Grâce au dernier accord, Penn aura droit à 50 % du produit brut que Portnoy reçoit lors de toute vente future ou autre monétisation de Barstool.

L’action de Penn a augmenté d’environ 20 % dans les échanges après les heures de bureau mardi, tandis que Disney a légèrement augmenté. Disney et Penn annoncent tous deux leurs résultats mercredi.

Penn a déclaré dans le communiqué de mardi que l’accord ajoutera environ 500 millions de dollars à 1 milliard de dollars en potentiel de bénéfices annuels ajustés à long terme dans son segment interactif.

En février, Penn a annoncé que son activité de paris sportifs avait réalisé un bénéfice au cours des trois derniers mois de l’exercice, la première société américaine de paris sportifs à le faire au cours de cette période. En règle générale, il est plus difficile pour un bookmaker de réaliser des bénéfices au cours des troisième et quatrième trimestres, car les entreprises dépensent davantage en marketing et en promotions pendant la saison de football.

À l’époque, Penn avait attribué la rentabilité à son approche marketing et à la promotion multiplateforme de Barstool.

– Alex Sherman de CNBC a contribué à ce rapport.

Correction : Penn Entertainment a rapporté en février que son activité de paris sportifs avait réalisé un bénéfice au cours des trois derniers mois de l’exercice. Une version antérieure indiquait mal le mois.