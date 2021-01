Les modèles d’ordinateurs portables Vaio E15 et Vaio SE14 ont fait leurs débuts en Inde, marquant le retour officiel du fabricant japonais dans le pays. Les nouveaux ordinateurs portables Vaio sont apportés par Nexstgo, basé à Hong Kong, qui distribue également des ordinateurs portables Avita en Inde. Les deux appareils sont actuellement disponibles pour pré-réserver via Flipkart jusqu’au 23 janvier (23 h 59). La plate-forme de commerce électronique propose également des offres de vente telles que 10% de réduction (jusqu’à Rs 1 500) sur les cartes de crédit Bank Of Baroda et 5% de remise sur la carte de crédit Flipkart Axis Bank. Les ordinateurs portables Vaio de la série E ont été introduits pour la première fois en Inde par Sony.

À partir du tout nouveau Vaio E15, l’ordinateur portable arbore un boîtier de couleur noire (argent également disponible) et un écran IPS Full HD de 15,6 pouces (1 920 x 1 080 pixels) avec des cadres étroits. Il contient le processeur quad-core AMD Ryzen 5 ou AMD Ryzen 7 associé à des graphiques Radeon Vega 8 ou Radeon RX Vega 10. Il fonctionne sur Windows 10 Home et comprend 8 Go de RAM DDR4 et 512 Go de stockage SSD. L’ordinateur portable comporte en outre un port micro HDMI, deux ports USB 3.0 et un seul port USB Type-C.

Les autres caractéristiques notables du Vaio E15 incluent Bluetooth v4.2, Wi-Fi, webcam 1 mégapixel et clavier rétroéclairé. Il est censé offrir 8 heures d’autonomie.

D’autre part, le Vaio SE14 arbore un écran IPS Full HD de 14 pouces avec revêtement antireflet tandis que son clavier est doté d’une fonction anti-éclaboussures. Sous le capot, il contient le processeur Intel Core i58265U de 8e génération associé à une carte graphique UHD 620 intégrée, 8 Go de RAM DDR4 et 512 Go de SSD. Il offre une conception à quatre haut-parleurs, avec deux haut-parleurs haut et deux haut-parleurs vers le bas. Les options de connectivité de l’ordinateur portable incluent deux ports USB Type-C et USB 3.0, un seul port HDMI, Bluetooth v5.0 et Wi-Fi. Le Vaio SE14 comporte également une webcam 1 mégapixel et un clavier rétroéclairé, et est livré avec Windows 10 Famille. De plus, il est censé offrir jusqu’à 13 heures d’autonomie par charge.

En termes de prix, le prix du Vaio E15 en Inde commence à Rs 66 990, et l’ordinateur portable est disponible dans les options de couleur Ink Black et Tin Silver. Alors que le Vaio SE14 est disponible dans les couleurs Dark Grey et Red Cooper à Rs 84,690. Notamment, Flipkart vend les deux à un prix de lancement de Rs 49 990 et Rs 62 990, respectivement. Leurs ventes régulières en Inde commenceront à partir du 19 janvier.