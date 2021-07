Lancement des Oppo Reno6 5G et Reno6 Pro 5G en Inde le 14 juillet

Les Oppo Reno6 5G et Reno6 Pro 5G introduits en mai en Chine commenceront leur déploiement mondial ce mois-ci, en commençant par l’Inde, le 14 juillet.

Oppo avait également annoncé le Reno6 Pro+ 5G en mai, mais on ne sait pas encore s’il sera lancé en Inde aux côtés des modèles vanille et Pro.

L’Oppo Reno6 5G est alimenté par le SoC Dimensity 900 et arbore un écran AMOLED FullHD+ 90Hz de 6,43″ avec un trou de perforation pour la caméra selfie 32MP et un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour la sécurité biométrique.

À l’arrière, le Reno6 5G dispose d’un appareil photo principal de 64 mégapixels rejoint par des unités macro ultra-larges de 8 mégapixels et 2 mégapixels. Le smartphone fonctionne sous Android 11 ColorOS 11.3 prêt à l’emploi et contient une batterie de 4 300 mAh avec une charge de 65 W.

L’Oppo Reno6 Pro 5G, quant à lui, dispose d’un SoC Dimensity 1200 à la barre et est construit autour d’un écran AMOLED incurvé de 6,55″ 90 Hz de résolution FullHD +. Et comme le modèle vanille, celui-ci dispose également d’une unité selfie 32MP à l’intérieur du trou de perforation et un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique.

Les caméras arrière sont reliées par une unité de profondeur supplémentaire de 2 MP, et alimentant l’ensemble de l’ensemble est une batterie plus grande (4 500 mAh) qui se charge à la même vitesse. Et bien qu’Oppo n’ait pas révélé les options de mémoire qu’il offrira en Inde, la société dans une note de presse a confirmé que le Reno6 Pro 5G sera livré avec la fonction d’extension de RAM qui a été déployée sur le Find X2 avec le correctif de sécurité de juin 2021.

Oppo a également confirmé que Reno6 Pro 5G arrivera en couleur Aurora, mais vous aurez probablement plus d’options à choisir.