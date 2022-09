Comme prévu, Oppo a présenté aujourd’hui ses smartphones F21s Pro et F21s Pro 5G en Inde. La paire apporte des spécifications identiques aux Oppo F21 Pro et F21 Pro 5G précédemment lancés jusqu’aux dimensions, mais les nouveaux modèles bénéficient des options de couleur Dawnlight Gold et Starlight Black avec le design Oppo Glow.









Oppo F21s Pro en Dawnlight Gold et F21s Pro 5G en Starlight Black

Les deux téléphones disposent d’écrans AMOLED de 6,43 pouces avec le F21s Pro rafraîchissant à 90 Hz tandis que le Pro 5G dispose d’un panneau standard de 60 Hz. Oppo F21s Pro est équipé du chipset Snapdragon 680 tandis que le modèle 5G reçoit le SoC Snapdragon 695. Les deux téléphones partagent la même caméra principale de 64MP tandis que le F21s Pro obtient une caméra de microscope 2MP 30x par rapport à l’objectif macro 2MP du F21s Pro 5G. Les deux appareils sont équipés de batteries de 4 500 mAh avec un support de charge de 33 W.









Options de couleur Oppo F21s Pro et F21s Pro 5G

Oppo F21s Pro est disponible dans les couleurs Dawnlight Gold et Starlight Black et est au prix de 22 999 INR. Oppo F21s Pro 5G est disponible dans les deux mêmes options de couleur et coûte 25 999 INR. Les deux téléphones sont disponibles sur la boutique en ligne d’Oppo, Amazon India et d’autres détaillants. Les ventes ouvertes commencent le 19 septembre.