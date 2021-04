Oppo lancera deux smartphones en Inde la semaine prochaine – l’A54 le 19 avril et l’A74 5G le 20 avril.

L’Oppo A54 est alimenté par le SoC Helio P35, exécute ColorOS 7.2 basé sur Android 10 et dispose de deux options de mémoire – 4 Go / 64 Go et 4 Go / 128 Go.

Le smartphone est construit autour d’un écran LCD HD + de 6,51 pouces avec un trou de perforation dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie 16MP. Et à l’arrière, nous obtenons une configuration à trois caméras comprenant un primaire de 13MP, une profondeur de 2MP et des unités macro 2MP.

L’A54 dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté et est livré avec une batterie de 5000 mAh chargée via un port USB-C jusqu’à 18 W.

L’Oppo A74 5G, d’autre part, a une puce Snapdragon 480 à la barre avec ColorOS 11.1 basé sur Android 11 et 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

L’A74 5G arbore un écran LCD 6,5 « FullHD + 90Hz et contient une batterie de 5 000 mAh qui consomme de l’énergie via le port USB-C jusqu’à 18 W.

Le département de la caméra comprend cinq tireurs – une unité selfie 16MP à l’intérieur du trou de perforation avec l’îlot de caméra à l’arrière du boîtier 48MP primaire, 8MP ultra large, 2MP macro et 2MP de profondeur.

L’Oppo A74 5G dispose également d’un scanner d’empreintes digitales latéral et prend en charge la 5G bimode (SA / NSA) et son prix sera inférieur à 20 000 INR (270 $ / 225 €) en Inde.

