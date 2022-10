Lancement des Oppo A17 et A77 en Inde

L’Oppo A17 dévoilé le mois dernier a fait ses débuts aujourd’hui en Inde. Il est disponible dans une configuration unique de 4 Go/64 Go avec un prix de 12 499 INR (152 $/154 €) et deux options de couleur : Midnight Black et Sunlight Orange. Il est déjà disponible à l’achat sur le site Web indien officiel d’Oppo et sur d’autres canaux de vente au détail en ligne et hors ligne.

L’Oppo A77s a été annoncé hier et est disponible dans une configuration unique de 8 Go/128 Go avec deux options de couleur – Starry Black et Sunset Orange. Il est au prix de 17 999 INR (219 $/222 €) et sera mis en vente en Inde à partir du 7 octobre via les principaux canaux de vente au détail en ligne et hors ligne.

L’Oppo A17 est alimenté par le SoC Helio G35 et exécute ColorOS 12.1.1 basé sur Android 12 prêt à l’emploi. Il est construit autour d’un écran LCD HD+ de 6,56″ et contient une batterie de 5 000 mAh chargée via un microUSB. L’A17 dispose d’un lecteur d’empreintes digitales latéral et est livré avec trois caméras – un tireur de selfie 5MP à l’intérieur de l’encoche, avec la caméra principale 50MP à l’arrière rejoint par une unité de profondeur 2MP.









Oppo A17

L’Oppo A77s, quant à lui, est alimenté par le SoC Snapdragon 680 et arbore un écran LCD HD+ de 6,56 pouces à 90 Hz. Il exécute ColorOS 12.1 basé sur Android 12 et dispose d’une batterie de 5 000 mAh sous le capot alimentée par un port USB-C. port jusqu’à 33W.

L’Oppo A77s arbore un appareil photo principal de 50MP à l’arrière, accompagné d’un capteur de profondeur de 2MP. Pour les selfies et les appels vidéo, vous obtenez un appareil photo 8MP à l’avant. Le smartphone dispose également d’un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et de deux haut-parleurs stéréo ultra-linéaires intégrés avec l’optimisation audio de Dirac.









Oppo A77s

Les Oppo A17 et Oppo A77 sont tous deux résistants à l’eau IPX4. Cependant, alors que le panneau arrière de la version orange de l’A17 a un design en cuir obtenu grâce à une technique de traitement composite pour une sensation premium, le panneau arrière du modèle orange de l’A77 affiche un design en fibre de verre-cuir que nous avons déjà vu sur un quelques smartphones Oppo, dont le F21 Pro 4G.

Vous pouvez vous diriger de cette façon pour vérifier les spécifications détaillées des Oppo A17 et Oppo A77 pour en savoir plus sur les smartphones.