Lancement des OnePlus Buds Pro 2 en Chine

OnePlus a organisé un grand événement en Chine plus tôt dans la journée où nous avons vu l’annonce du OnePlus 11, mais ce n’était pas le seul nouveau matériel à l’événement. Nous avons également les écouteurs sans fil OnePlus Buds Pro 2 qui offrent une suppression du bruit améliorée, un son spatial Dolby Atmos et un réglage du son par Dynaudio.

Les Buds Pro 2 sont le successeur des Buds Pro de l’année dernière et offrent le même design de base avec une finition bicolore sur les bourgeons et un étui de chargement mat. Les bourgeons réutilisent les mêmes pilotes dynamiques de 11 mm et les pilotes de diaphragme planaire de 6 mm. Les écouteurs prennent en charge Bluetooth 5.3 et leur ANC devrait couvrir jusqu’à 48 dB de bruit extérieur. Il y a trois microphones sur chaque écouteur pour une prise de voix optimale et une suppression du bruit.

Buds Pro 2 prend en charge les codecs AAC, SBC et LC3 au lancement, tandis que la prise en charge du codec audio LHDC 5.0 pour le streaming audio haute résolution via Bluetooth est disponible avec une future mise à jour logicielle. Il existe un mode de faible latence de 54 ms pour les jeux et certaines fonctionnalités intéressantes pour les appareils ColorOS 11 comme la surveillance de la posture et de la pression de la colonne cervicale. Les nouveaux appareils Oppo et OnePlus prendront également en charge la double connexion et la commutation facile entre les appareils.











OnePlus Buds Pro 2

OnePlus affirme que les Buds Pro 2 peuvent durer jusqu’à 39 heures avec leur boîtier de charge avec ANC désactivé. Le boîtier peut se recharger sans fil via n’importe quel chargeur Qi ou câblé via USB-C.

Les OnePlus Buds Pro 2 sont disponibles en noir et vert et se vendent au prix de 899 CNY (130 $) en Chine. Les ventes ouvertes y débuteront le 9 janvier tandis que les prix internationaux et les détails de disponibilité seront révélés le 7 février.

Source (en chinois)